Qué significa el código 7500, la señal que alerta de un posible secuestro de avión

Cuatro números pueden advertir a los controladores aéreos que un vuelo enfrenta una amenaza de seguridad: 7500. Es el código que se utiliza para señalar una interferencia ilícita con una aeronave, como un secuestro, y que permite transmitir la alerta sin describir por radio toda la situación. Su significado está recogido en los procedimientos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

La señal cobró relevancia este miércoles 30 de septiembre por el incidente del vuelo FZ1073 de Flydubai, que viajaba de Dubái a Tel Aviv y terminó aterrizando en Tabuk, Arabia Saudita. Según la información de seguimiento de Flightradar24 citada en la cobertura del episodio, el avión transmitió primero una alerta general de emergencia y después otra asociada con una posible interferencia ilícita.

Las autoridades israelíes afirmaron que el copiloto atacó al comandante e intentó estrellar la aeronave antes de ser reducido. La aerolínea señaló que las causas seguían sin esclarecerse y pidió evitar especulaciones. La señal transmitida y la investigación de lo ocurrido son dos elementos distintos: el código advierte de una situación; no identifica al responsable ni explica sus motivos.

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Cómo llega la alerta al control aéreo

El 7500 se transmite mediante el transpondedor, un equipo del avión que envía información utilizada por los sistemas de vigilancia del tránsito aéreo. Cuando aparece ese código, los sistemas de control muestran una indicación especial que permite reconocer la alerta.

En Estados Unidos, los procedimientos de la FAA contemplan que el controlador solicite verificar la selección del código. Si la tripulación no responde, debe asumir que el vuelo está siendo objeto de un secuestro y comunicar la situación de inmediato a los responsables de la instalación.

El objetivo es que una emergencia de seguridad pueda ser reconocida incluso cuando la comunicación con la cabina sea limitada. No se trata de un anuncio dirigido a los pasajeros ni de una alarma que necesariamente se escuche dentro del avión.

Qué diferencia hay entre 7500, 7600 y 7700

Aunque los tres números se relacionan con situaciones anormales, no significan lo mismo:

7500: interferencia ilícita, como un secuestro de la aeronave.

interferencia ilícita, como un secuestro de la aeronave. 7600: falla de las comunicaciones por radio.

falla de las comunicaciones por radio. 7700: emergencia general.

Estas diferencias figuran también en las reglas publicadas por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). Un vuelo que transmite 7700 no está anunciando necesariamente un secuestro; el código informa de una emergencia cuyo detalle debe establecerse mediante las comunicaciones y los demás datos disponibles.

¿El código 7500 confirma que hay un secuestro?

Para los controladores es una alerta que exige actuar. Para quien observa un vuelo en una aplicación o lee una noticia, no constituye por sí sola una confirmación independiente de lo sucedido dentro de la cabina.

La FAA advierte expresamente que seleccionar por error los códigos 7500, 7600 o 7700 puede generar falsas alarmas en las instalaciones de control. Por eso sus procedimientos incluyen la verificación de la señal. Esa posibilidad general no demuestra que haya habido un error en el caso de Flydubai.

Tampoco permite saber quién seleccionó el código, si el agresor es un pasajero o un integrante de la tripulación, o cuál es su intención. Esos detalles requieren otras pruebas.

Si la tripulación aclara que no existe una interferencia ilícita, el procedimiento estadounidense prevé comprobar la selección y corregirla. Si confirma la situación o no responde, los controladores continúan siguiendo el vuelo y notifican a las autoridades correspondientes.

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