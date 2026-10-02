Italia rescató un valioso empate en su visita a Francia

Francia e Italia empataron 1-1 este viernes en el Stade de France, por la tercera fecha de la Liga de Naciones. El encuentro tuvo un condimento especial: fue el primer partido de Zinedine Zidane como entrenador de la selección gala en casa.

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Los dos venían de ganar, lo que potenció las expectativas previas, además de ser el reencuentro de Zinedine Zidane con la Azzurra, rival con la que protagonizó su expulsión en la final del Mundial 2006, tras aplicarle un cabezazo a Marco Materazzi.

Las dos selecciones armaron un verdadero partidazo muy emotivo, con varias emociones, un golazo de Olise, nacido de un toque corto de un tiro libre, una corajeada de Bastoni para rescatar a la Azzurra y grandes atajadas de Donnarumma, una de las figuras de la cancha.

Sin goles en el primer tiempo

Italia quiso demostrar en el Stade de France que está muy de vuelta. El combinado de Mancini amenazó nada más comenzar con una clarísima ocasión de Kean que sacó Maignan in extremis.

Francia, liderada por Olise, fue cogiendo el mando, pero solo el del Bayern pudo generar peligro con un tiro lejano que se marchó fuera y un centro que acabó en el larguero tras tocar en un defensor. Dembélé también probó desde lejos, aunque sin demasiado peligro.

El conjunto italiano hizo entrar en pánico a ‘Les Bleus’. Frattesi, con el toque de un defensor, la mandó fuera con todo a favor en el área y en la jugada posterior Moise Kean hizo el primero para los de Mancini, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego.

Golazo de Olise

Nada más comenzar la segunda mitad, Donnarumma tuvo que emplearse a fondo para evitar el primero del conjunto galo. El portero sacó una espectacular mano abajo a Doué y luego consiguió levantarse a tiempo para sacar el gol en el área pequeña a Dembélé.

Aunque pocos minutos después, nada pudo hacer el guardameta italiano ante el disparo de Olise. Cherki se la pisó y el delantero del Bayern la puso directamente en la escuadra. Donnarumma no pudo ni moverse.

Bastoni respondió al golazo de Olise cerca del minuto 70. Da Cunha recibió de espaldas muy expuesto un pase de Rabiot y apareció el central por detrás como un avión para robarle el balón, superar a Maignan y poner las tablas en el marcador. Francia encaja el primer gol de la era Zidane tras un claro error en salida de balón.

A punto estuvo Camavinga de poner el segundo para Francia. El jugador del Real Madrid se sacó un latigazo cruzado casi a la escuadra, pero Donnarumma sacó una nueva mano salvadora. Prácticamente al final del encuentro llegaron más malas noticias para el equipo galo. Upamecano se marchó expulsado tras ver la segunda amarilla por un agarrón a Kean.

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