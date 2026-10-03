Más polémica: como BTS, Stray Kids no presenta material para los Grammy 2027

Stray Kids no competirá por un Grammy en 2027. El grupo surcoreano decidió no presentar ninguna canción ni producción para ser considerada en la próxima edición de los premios, a realizarse el domingo 7 de febrero del año entrante, una determinación que llega pocas semanas después de que BTS comunicara una decisión similar.

La noticia fue confirmada por JYP Entertainment, agencia que representa al grupo, después de un reporte publicado por Sports Kyunghyang. Un representante de la compañía fue contundente al explicar la situación: “Stray Kids no presentó ningún trabajo a los Grammy”.

El plazo para enviar material a consideración terminó el 21 de agosto. De acuerdo con las normas de la Recording Academy, las obras que no sean postuladas formalmente no pueden pasar al proceso de nominación ni aparecer posteriormente en las papeletas que utilizan los miembros para votar.

La nueva categoría genera preguntas

La decisión se conoce mientras los Grammy preparan una nueva categoría dedicada al “pop asiático”, que debutará en la ceremonia de 2027. JYP Entertainment no explicó por qué Stray Kids decidió no presentar material y tampoco confirmó que la medida esté relacionada con este reconocimiento.

El contexto resulta especialmente llamativo porque los ocho integrantes del grupo recibieron este año una invitación de la Recording Academy para convertirse en miembros con derecho a voto. Esta condición les permite participar en la elección de nominados y ganadores de los premios.

Stray Kids tampoco quiso entrar de lleno en la polémica durante la presentación de su álbum “This & That”. En aquella ocasión, Hwang Hyun-jin optó por destacar las prioridades del grupo antes que referirse directamente a los reconocimientos de la industria.

Los fans están por encima de los premios

El integrante dejó claro que los galardones no son aquello que determina las metas de la agrupación. Su postura también ayuda a entender cómo el grupo ha planteado públicamente su relación con este tipo de reconocimientos.

“Nunca hemos establecido los resultados de los premios o los récords como nuestro objetivo”, declaró Hwang Hyun-jin, según BBC. El cantante añadió: “Nuestra principal prioridad es que nuestros fans estén felices y satisfechos”.

La decisión de Stray Kids coloca nuevamente a una de las agrupaciones de K-pop más importantes del momento al margen de la carrera por los Grammy, justo cuando la Academia incorpora un espacio específico para el pop asiático.

El grupo se suma así a BTS, que semanas atrás también confirmó que no presentó trabajos para la edición de 2027.

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