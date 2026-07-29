BTS no presentará su candidatura a los Grammy 2027

Un mes después de que la Academia de la Grabación anunciara la decisión de incorporar la categoría Interpretación de Música Pop Asiática a los Premios Grammy, la banda BTS ha informado que no presentarán su candidatura a la edición.

Durante la madrugada de este miércoles, la banda surcoreana compartió un comunicado en redes sociales donde informaba sobre su decisión. Hay que recordar que BTS participaría en esta edición de los Grammy con su álbum “Arirang”, el cual publicaron el pasado 20 de marzo y que marcó su regreso a los escenarios luego de que los siete integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en su país.

En la publicación, escribieron: “Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, sin divisiones por región o idioma”.

Antes de la creación de esta categoría, BTS ya estuvo nominada cinco veces a los Grammy en diferentes categorías, aunque nunca han ganado. La última vez fue en el 2023, ese año lo nominaron en dos categorías: Mejor Interpretación Pop de Dúo/grupo por “My Universe”, la cual publicaron junto con Coldplay, y como Mejor Video Musical por “Yet to Come”.

La Academia de Grabación no ha dado respuesta a BTS

Hace un mes, la Academia de la Grabación justificó la incorporación de la categoría Interpretación de Música Pop Asiática diciendo: “Esta categoría reconoce la excelencia artística en las interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos o ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop, con un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos. Los premios se entregan al o a los artistas intérpretes”.

Por ahora, no se ha difundido ninguna respuesta de la Academia. El plazo de inscripción de proyectos para los Premios Grammy 2027 terminará el 21 de agosto y el anuncio de los nominados se hará el 16 de noviembre.

Además de la categoría Interpretación de Música Pop Asiática, también se agregaron otras nuevas categorías para esta edición: Canción Latina del Año, Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Interpretación Vocal de Pop Tradicional y Álbum de Música Folk Tradicional.

La ceremonia de premiación del 2027 está programada para el 7 de febrero del año que viene, y se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

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