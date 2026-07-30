La Academia de Grabación lamenta la decisión de BTS de no participar en los Grammy

Esta semana, la banda surcoreana BTS informó que no presentará su candidatura a la edición del 2027 de los Premios Grammy. Tras el anuncio, Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, respondió.

A través de un comunicado propio, Mason Jr. lamentó la decisión que tomó la banda, quienes se reunieron y sacaron música nueva este año tras cumplir con el servicio militar en Corea del Sur.

En el comunicado que compartió el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, dice: “Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”.

Al mismo tiempo, aprovechó el momento para justificar la incorporación de la categoría Interpretación de Música Pop Asiática. “Quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de pop asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es destacar a estos importantes artistas. Más categorías significan que se reconoce el trabajo de más artistas. Nunca se trata de dividir, sino de ampliar quiénes son reconocidos por nuestros 15,000 votantes de los Grammy”.

Hay que destacar que BTS justificó su decisión de no presentar su candidatura a la premiación diciendo: “Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, sin divisiones por región o idioma”.

Los artistas y proyectos musicales podrán presentar su candidatura a los Grammy hasta este 21 de agosto.

Sin necesidad de los Grammy, el éxito de BTS

Al mismo tiempo que se ha generado polémica alrededor de la decisión de BTS de no presentarse a los Grammy con el álbum “Arirang”, la banda sigue marcando hitos en la industria musical.

También ha logrado marcar récords dentro de la misma música producida en Corea del Sur. Hace poco, HYBE Music Group informó que la banda impulsó sus ingresos a máximos históricos.

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