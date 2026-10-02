Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático a pesar de las críticas

La nueva y controvertida categoría Pop Asiático de los premios Grammy seguirá adelante para la próxima ceremonia a pesar de las críticas que ha recibido la Academia por su incorporación.

El director de los premios Grammy, Harvey Mason Jr., publicó un comunicado en el que confirmó que la categoría se mantendrá para la ceremonia de 2027, luego de que puso sobre la mesa la posibilidad de que la categoría fuese eliminada hace semanas.

En junio, tras el anuncio de la incorporación de la nueva categoría, la agrupación surcoreana BTS se opuso a la categoría argumentando que margina un género musical y anunciando que no presentarán su música para los premios Grammy de 2027.

“Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, sin estar dividida por regiones o idiomas”, declaró el grupo en un comunicado en ese momento.

Ahora Mason afirma que la Academia sostuvo conversaciones con líderes de la comunidad musical asiática con respecto a este tema.

“Durante las últimas semanas, la Academia ha estado realizando sesiones de escucha y dialogando con líderes de la comunidad musical asiática. El proceso ha sido gratificante e inspirador. Nuestra organización da lo mejor de sí cuando nos involucramos profundamente con la gente del mundo de la música y nos esforzamos por comprender sus experiencias de vida”, dice la declaración de Mason.

El comunicado aclara que la decisión no satisfará a todos, pero confían en que es la decisión correcta.

“Entendemos que esta conclusión no satisfará a todos, y eso nunca es agradable. Pero, al mismo tiempo, confiamos en que es la decisión correcta para la comunidad musical en general. Como en todas nuestras categorías, seguiremos colaborando estrechamente con la comunidad musical y esforzándonos por honrar esta música —y toda la música— de la mejor manera posible. Esperamos celebrar a los nominados a Mejor Interpretación de Música Pop Asiática en los Premios Grammy 2027”, dice el comunicado.

La polémica en torno a la incorporación de esta categoría se centra en la tendencia de los Grammy de agrupar las categorías de acuerdo a las regiones o idiomas. De esta forma se han incorporado categorías que reconocen la música latina, mexicana, andina, africana y ahora asiática. Sin embargo, una crítica común a los Grammy es que estas categorías resultan excluyentes, ya que los votantes encasillan la música o a los artistas en esas categorías de género en lugar de en otras más populares.

Sigue leyendo:

·La Academia de Grabación lamenta la decisión de BTS de no participar en los Grammy

·BTS no presentará su candidatura a los Grammy 2027

·Director de la Academia Latina de la Grabación explica el auge de la música latina