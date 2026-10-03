MLB: Rays toman ventaja ante Yankees con blanqueada de un hit de Drew Rasmussen

El abridor derecho, Drew Rasmussen se quedó a solo 4 outs de un juego sin hit ni carrera en la victoria de los Tampa Bay Rays por 1-0 ante los New York Yankees en la Serie de División de la Liga Americana.

Un doble de Austin Wells con dos outs en la octava entrada acabó con el no hitter que venía tejiendo Rasmussen, ante una de las ofensivas más poderosas de todas las Grandes Ligas.

Rasmussen estuvo a punto de darle a los Rays el primer no-hitter durante un juego de postemporada en la historia de la franquicia con una dominante salida en la que solamente regaló dos bases por bolas; la primera a Jazz Chisholm Jr. en la segunda entrada y una más a Ben Rice en el comienzo del tercer inning.

A partir de ese momento, Rasmussen comenzó una racha de 15 bateadores retirados en forma consecutiva que lo dejó a 4 outs de la hazaña, el que hubiera sido el primer juego sin hits desde que los Astros lo consiguieron de manera combinada durante el Juego 4 de la Serie Mundial, y el primero para un pitcher en solitario desde Roy Halladay en en el Juego 1 de la Serie Divisional con los Phillies.

Solo Austin Wells lo pude descifrar

Tan cerca y tan lejos de la historia, Austin Wells terminó con la magia al conectar, en cuenta de 1-0, un sinker que se movió hacia adentro para el bateador zurdo. Por centímetros, la pelota picó dentro del terreno de juego por la línea del jardín derecho.

Wells intentó extender el batazo a triple, pero el acertado tiro del campocorto Taylor Walls logró sacarlo antes de que el receptor llegara barrido a la antesala.

Representando el último out de la octava entrada, Rasmussen (G, 1-0) terminó su actuación con 8.0 entradas de 10 ponches, dos bases por bolas y el imparable que le negó una cita con la historia.

Bryan Baker cerró la cortina lanzando la última entrada para los Rays ponchando a los primeros dos bateadores y obligando a Cody Bellinger, el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, a un rodado por primera base que Aranda completó sin asistencia.

Mexicano Jonathan Aranda héroe ofensivo

Jonathan Aranda tuvo su primer juego como titular en la postemporada con los Rays de Tampa Bay y lo aprovechó de gran forma.

El primera base mexicano conectó un home run en su segundo turno al bate contra los Yankees de Nueva York, con lo que le dio la ventaja al conjunto de Tampa Bay en el arranque de la Serie Divisional por la mínima diferencia (0-1) en el primer tercio del encuentro y respaldó la apertura de Drew Rasmussen.

Fue una gran respuesta de Aranda con el madero para abrir el marcador. En cuenta de dos bolas y dos strikes, el inicialista mandó volar la pelota ante un cambio de velocidad de Gerrit Cole; el contacto por todo el jardín derecho superó los 417 pies y dejó sin oportunidad al jardinero Spencer Jones.

El pelotero mexicano ya había dado un aviso previo durante el encuentro, pues en su primer turno al bate conectó con fuerza a Cole mediante un elevado al jardín central que terminó atrapando Trent Grisham gracias a su buena colocación sobre el césped del Tropicana Field.

Este batazo representó apenas el primer cuadrangular de Aranda frente a los Yankees en la presente temporada, rival ante el que le había costado batear, al registrar un promedio de solo .178 en 13 juegos disputados.

Asimismo, fue el primer home run que el zurdo oriundo de Tijuana le conecta a Gerrit Cole; hasta antes de este juego, el jugador de los Rays le bateaba al número 45 de los Bombarderos del Bronx para 2-9, con dos carreras impulsadas y cuatro ponches recibidos.

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