Aaron Judge queda fuera del roster de Yankees para Serie Divisional ante Tampa Bay

Aaron Judge no está en el roster de los Yankees de Nueva York para la Serie Divisional contra los Rays de Tampa Bay.

El Juez no se ha logrado recuperar de una distensión moderada del músculo sóleo en la pantorrilla derecha que sufrió el 16 de septiembre. Se espera que tenga que estar al menos tres semanas de recuperación antes de volver al terreno.

El lunes, Judge tuvo cuatro apariciones al plato en una práctica de bateo en vivo en el Yankee Stadium, y luego viajó al estadio de los Somerset Patriots de Doble-A para tener más turnos al bate el miércoles.

El jueves practicó más bateo en Nueva York y el viernes participó en un entrenamiento temprano en el George M. Steinbrenner Field en Tampa, Florida.

A pesar de mostrar algunos avances, el staff de los Yankees prefirió no forzar a su capitán y dejarlo de lado al menos durante esta serie y esperar tener, en caso de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Aaron Judge (right calf strain) will not be on the Yankees' ALDS roster, per multiple reports including MLB's @BryanHoch. pic.twitter.com/yCF77lZ52l — MLB (@MLB) October 3, 2026

Giancarlo Stanton sí hizo el roster de los Yankees

Stanton sí estará en el roster de los Yankees para la Serie Divisional luego de poder correr sin problemas en los últimos entrenamientos.

El slugger de los Bombarderos del Bronx estuvo disponible en la Serie de Comodín ante Boston, aunque Aaron Boone no lo necesito tras una ofensiva que anotó 18 carreras en dos juegos.

“Ves la mayor velocidad posible”, dijo Stanton. “Simplemente trata de visualizar lo que sucede ahí fuera y prepárate para el momento”.

La organización de los Yankees optó por Stanton, luego de que es poco probable que los del Bronx hubieran podido contar con Judge y Stanton a la vez, dadas sus limitaciones.

La Serie de División comenzará este sábado en el Tropicana Field de los Rays de Tampa Bay para los dos primeros juegos de la serie.

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