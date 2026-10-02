Así quedaron las Series Divisionales de los Playoffs MLB 2026

La postemporada de las Grandes Ligas ha completado sus equipos. La ronda de Wild Card del cuadro de 12 equipos, iniciada el pasado martes 29 de septiembre, concluyó con la clasificación de los cuatro contendientes que completan las Series Divisionales en ambas ligas, dejando en el camino a favoritos tradicionales e instalando a ocho franquicias en la lucha por el título del comisionado en este mes de octubre.

En el joven circuito, los Chicago White Sox firmaron la sorpresa al convertirse en el primer clasificado a la Serie Divisional tras barrer 2-0 su llave frente a los Houston Astros, sellando el billete con un triunfo 7-3 en el segundo choque.

Por su parte, los New York Yankees hicieron valer el peso de su nómina al despachar por la vía rápida a sus acérrimos rivales, los Boston Red Sox, culminando el cruce con un categórico 9-2 que los cita formalmente frente a los Tampa Bay Rays.

La Liga Nacional no se quedó atrás en intensidad. Los San Diego Padres mostraron solidez al vencer 4-1 a los Chicago Cubs para asegurar la barrida e inscribir su nombre en la serie frente a los Milwaukee Brewers.

Finalmente, los Atlanta Braves sellaron el último boleto al imponerse 6-2 en el decisivo Juego 3 ante los Philadelphia Phillies, cerrando el cuadro definitivo de las Series Divisionales de cara al inicio de las transmisiones globales del béisbol de octubre.

Series Divisionales de la Liga Americana

Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians.

New York Yankees vs. Tampa Bay Rays

Series Divisionales de la Liga Nacional

Atlanta Braves vs. Los Angeles Dodgers

San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers

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