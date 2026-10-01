Yankees vs. Rays en la Serie Divisional: fechas, horarios y pitchers del Juego 1

Los Yankees de Nueva York se enfrentarán a los Rays de Tampa Bay en una Serie Divisional de dos rivales que se conocen mucho.

Esta será apenas la segunda vez que ambos equipos se vean en la postemporada, luego de que los Rays ganaron en una serie que se disputó en la burbuja de la pandemia en 2020.

Los Bombarderos del Bronx vienen de barrer a los Boston Red Sox en dos juegos tras dos palizas al hilo. Mientras que Tampa Bay esperaba en su casa a conocer el rival de la serie que arranca este viernes.

La serie comienza el sábado por la noche en el Tropicana Field, donde los Rays lograron un récord de 55-26 esta temporada en su regreso a su estadio. Luego se trasladará al Yankee Stadium, donde los Yankees obtuvieron un récord de 46-34.

Fechas y horarios de la Serie Divisional entre Yankees y Rays

Juego Fecha Enfrentamiento Hora (ET) Estadio TV / Streaming Juego 1 Sábado, 3 de octubre Yankees @ Rays 6:30 p. m. Tropicana Field TBS / HBO Max / truTV Juego 2 Lunes, 5 de octubre Yankees @ Rays 8:00 p. m. Tropicana Field TBS / HBO Max / truTV Juego 3 Miércoles, 7 de octubre Rays @ Yankees TBD Yankee Stadium TBS / HBO Max / truTV Juego 4* Jueves, 8 de octubre Rays @ Yankees TBD Yankee Stadium TBS / HBO Max / truTV Juego 5* Sábado, 10 de octubre Yankees @ Rays TBD Tropicana Field TBS / HBO Max / truTV * Los Juegos 4 y 5 se disputarán únicamente si son necesarios. Los horarios de los Juegos 3, 4 y 5 están por determinar.

Pitchers para el Juego 1 de la Serie Divisional

Los Yankees podrían tener a Gerrit Cole o Carlos Rodón para el Juego 1 de la Serie Divisional, mientras que el derecho Cam Schlittler estaría listo para el Juego 2 ante Rays.

Por su parte, Drew Rasmussen sería el encargado por Tampa Bay para enfrentar a una ofensiva de los Yankees que viene inspirada tras la barrida contra Boston.

En la otra llave de la Serie Divisional, los Medias Blancas de Chicago se enfrentarán a los Guardianes de Cleveland, un duelo de dos equipos del Banderín Central.

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