Nueva York: el tiempo para hoy sábado 3 de octubre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir por las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% durante el día y del 13% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:54 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:35 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos cubiertos con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 64 grados Fahrenheit (14 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 57% por la mañana, 55% por la tarde y 57% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.