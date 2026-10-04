Aprueban diseño final de centro subterráneo para controlar el acceso a la Casa Blanca

Un panel federal aprobó el diseño final y los planes de construcción de una instalación subterránea destinada a controlar a los visitantes de la Casa Blanca, un proyecto con el que la administración de Donald Trump busca reforzar la seguridad del complejo y sustituir las estructuras temporales utilizadas durante años.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobó el jueves la propuesta para construir el centro, que estaría ubicado debajo de Sherman Park, al sureste de la Casa Blanca y justo al sur del edificio del Departamento del Tesoro.

La administración Trump prevé que la instalación esté operativa en julio de 2028, seis meses antes de que termine el segundo mandato presidencial. El proyecto reemplazará las carpas y otras estructuras provisionales utilizadas para los controles de seguridad.

El centro tendrá unos 3.066 metros cuadrados y estará destinado a revisar a los participantes de las visitas públicas, invitados a grandes eventos, empleados y contratistas que ingresen al complejo presidencial.

El proyecto es desarrollado conjuntamente por la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Servicio Secreto y el Servicio de Parques Nacionales, encargado de administrar los terrenos de la Casa Blanca.

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024 y de un tercer incidente en abril, cuando asistía en Washington a una cena con periodistas de la Casa Blanca.

Las medidas de seguridad también se reforzaron después de que agentes del Servicio Secreto mataran en mayo a un hombre que abrió fuego cerca de un punto de control próximo a la Casa Blanca.

Un nuevo acceso para los visitantes

Durante años, los turistas y otros visitantes de la Casa Blanca se concentraban en Sherman Park para pasar por los controles de seguridad antes de dirigirse a la entrada del Ala Este.

Esa dinámica cambió después de que Trump ordenara el derribo del Ala Este el año pasado para construir un nuevo salón de baile. Desde entonces, los visitantes han hecho fila cerca de Lafayette Park, al otro lado de la avenida Pensilvania.

El arquitecto encargado del centro explicó el jueves que algunos elementos del diseño fueron modificados para armonizarlos con el nuevo salón de baile que se construye en el lugar que ocupaba el Ala Este.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital ya había dado una aprobación inicial al diseño revisado a comienzos de año. El organismo tiene autoridad para supervisar el diseño y la construcción de proyectos en terrenos federales de Washington.

Durante la reunión del jueves, el miembro de la comisión Evan Cash propuso realizar una visita al lugar donde se construirá la instalación. Otros integrantes respaldaron la propuesta.

La visita podría incluir también el área donde se levanta el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Las obras han continuado mientras avanzan los litigios contra el proyecto, después de que la Corte Suprema permitiera su continuidad en una decisión dividida emitida hace aproximadamente un mes.

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