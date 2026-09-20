Trump anuncia que el arco del triunfo de Washington será un complejo militar con drones

El presidente Donald Trump dio a conocer este domingo la modificación funcional en el diseño del arco del triunfo planificado para Washington D.C. como un complejo militar con drones.

“A petición expresa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, he accedido a transformar el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar y arco del triunfo de primer nivel”, declaró el mandatario en su plataforma Truth Social.

At the strong request of the United States Military, and for National Security purposes, I have agreed to convert the magnificent Triumphal Arch, planned since the Civil War Era many years ago, at the Receptive Circle adjoining the Arlington Memorial Bridge, into a top grade? pic.twitter.com/ZtlPai6jny — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 20, 2026

El complejo adaptado incluirá equipamiento logístico y áreas operativas destinadas al personal de seguridad militar. Agregó que la infraestructura “permitirá albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores (tanto en la cubierta como en la plaza), además de contar con capacidad para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores”.

El mandatario defendió la obra frente a otras infraestructuras globales al asegurar que “no existirá ninguna instalación igual en todo el mundo”.

“De entre las 59 principales ciudades y capitales, Washington D.C. es la única que no cuenta con un arco del triunfo; ¡pero ahora tendrá uno que será, con diferencia, el más grandioso de todos!”, agregó.

¿Dónde estará ubicado el edificio?

La edificación se ubicará en el espacio comprendido entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, dentro del plan de renovaciones urbanas impulsado en la capital de la nación, informó EFE.

Las objeciones señalan el impacto visual sobre el eje histórico hacia el cementerio militar, junto con eventuales inconvenientes en el tránsito local y la seguridad.

El proyecto forma parte de una serie de obras promovidas en Washington, como las remodelaciones en el Salón de Baile de la Casa Blanca, el Centro Kennedy y el estanque reflectante de la Explanada Nacional, varias de las cuales afrontan recursos en tribunales.

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