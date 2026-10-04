Con ayuda del techo y del poder de Chourio, Brewers ponen 2-0 la Serie de la Liga Nacional ante los Padres

El arranque de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los San Diego Padres y los Milwaukee Brewers tuvo un desenlace tan insólito como decisivo. En la novena entrada del primer choque en el American Family Field, Ty France conectó un cuadrangular potencial con un corredor a bordo para poner en ventaja a los visitantes.

Sin embargo, el altísimo batazo pegó contra un cable de la estructura del techo retráctil en zona fair, permitiendo que el jardinero venezolano Jackson Chourio capturara la pelota en la franja de advertencia para decretar un insólito segundo out.

Minutos después, Milwaukee amarró la victoria por 3-2 para tomar ventaja 1-0 en la serie al mejor de cinco cotejos. La jugada desató controversia inmediata en la cueva de los Padres, cuyo reclamo fue desestimada por el cuerpo arbitral en apego a las reglas locales del estadio. Estas estipulan que cualquier bola bateada que toque la cubierta o sus cables en territorio válido permanece en juego y puede ser fildeada.

Según las proyecciones de Statcast, la pelota impulsada por France salió a una velocidad de 169,5 km/h con un ángulo de salida extraordinario de 49 grados, una trayectoria que jamás había producido un jonrón en los 25 años de historia del feudo de Wisconsin. El cerrador de los Brewers, Trevor Megill, completó el rescate de cuatro outs retirando a Jackson Merrill para certificar el triunfo local.

La Serie se puso 2-0 con dejada en el terreno

Este domingo y por segunda jornada consecutiva, el jardinero venezolano Jackson Chourio de 22 años se vistió de héroe y firmó el batazo de la victoria para que los Milwaukee Brewers remontaran de forma épica 4-3 ante los San Diego Padres este domingo en el American Family Field.

La victoria coloca a la franquicia de Wisconsin arriba 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), dejándola a solo un triunfo de asegurar su segunda presencia consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El desenlace del segundo choque tuvo como víctima al cerrador de los Padres, Mason Miller, a quien el mánager Craig Stammen encomendó la misión de lograr un salvamento de seis outs. Tras retirar en orden el octavo episodio, el diestro concedió sus primeros boletos de la postemporada a Christian Yelich y Sal Frelick en el noveno episodio.

Con las bases llenas tras otro pasaporte al emergente Gary Sánchez y dos outs en la pizarra, Chourio descifró una recta alta de más de 100 millas produciendo un rodado contundente al jardín central que sirvió para que Yelich y Frelick anotaran la del empate y la del triunfo definitivo.

El colapso de Miller empañó el esfuerzo inicial de San Diego, que había tomado ventaja impulsada por dos imparables remolcadores de Ty France. Tras sumar derrotas consecutivas por primera vez en más de un mes, la escuadra californiana viajará a Petco Park para afrontar el tercer juego este martes, obligada a ganar ante su público para evitar la eliminación directa en las Series Divisionales de 2026.

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