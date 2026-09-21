Bernie Williams será el guitarrista de “Buena Vista Social Club” en Broadway

Durante este otoño, Bernie Williams será parte del elenco de la obra “Buena Vista Social Club”, que actualmente está de temporada en Broadway. Durante los últimos meses, la producción ha tenido varios artistas invitados, pero la participación del exbeisbolista será más estable.

Según se ha informado recientemente, Williams será guitarrista en la obra que narra la historia de la agrupación cubana. Podrá disfrutarse en el Teatro Gerald Schoenfeld de Nueva York desde el 22 de octubre hasta el 29 de noviembre.

Tras el anuncio de su participación en la obra musical, se compartió un comunicado en el que Williams expresó que está emocionado por el proyecto y agrega: “Recuerdo a mi madre escuchando esta música los domingos por la tarde y me trae a la memoria momentos maravillosos con mi familia cuando era niño. La oportunidad de interpretar esa misma música en Broadway, en este espectáculo, es un sueño hecho realidad”.

Al mismo tiempo que se convertía en una estrella del béisbol, el hombre nacido en Puerto Rico se formó como guitarrista de música clásica e incluso llegó a sacar su propio álbum: “The Journey Within”, en 2003. Vinieron otros discos y otros reconocimientos de la MLB.

Antes de retirarse de las Grandes Ligas en el 2006, Williams fue cinco veces All-Star de la MLB y cuatro veces campeón de la Serie Mundial. También fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 1996.

Aunque su último partido lo jugó en el 2006, el retiro oficial se dio en el 2015, mismo año en que se consolidó como una estrella histórica del deporte porque los New York Yankees decidieron retirar la camiseta número 51 del equipo, la cual llevó el puertorriqueño durante años.

La actual temporada de “Buena Vista Social Club” se estrenó oficialmente en marzo del 2025, aunque el estreno original de la obra que cuenta la historia de la banda se dio off-Broadway a finales del 2023. La dirección está a cargo de Saheem Ali, mientras que el texto fue labor de Marco Ramirez.

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