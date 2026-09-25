Luis Arráez sufre lesión en su tobillo y los Phillies aún sin asegurar los playoffs

Los Phillies de Philadelphia aún no han asegurado su clasificación a la postemporada y este jueves sufrieron la baja de Luis Arráez, quien sufrió un esguince en su tobillo en una jugada en primera base.

El segunda base venezolana y vigente líder de bateo terminó en el piso con claras muestras de dolor y tuvo que ser sacado del juego apoyado en su trainer.

Arráez podría quedarse sin ver acción en los tres juegos restantes de la temporada regular y esperar a que esté listo para una posible ronda de comodín, que aún no han terminado de conseguir el boleto en esta última semana.

Luis Arráez went down in pain after running to 1st base on this play. He has left the game. pic.twitter.com/nbKPlGanAg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 24, 2026

Phillies deberán evitar que Arizona les quite el puesto a playoffs

Los Phillies tienen dos juegos de ventaja sobre Arizona, pero se medirán a los Tampa Bay Rays, uno de los equipos ya clasificados a los playoffs.

Por su parte, los Diamondbacks van contra los Padres de San Diego, conjunto que aseguró su pase a la postemporada este jueves tras la victoria ante los Dodgers de Los Ángeles.

El manager de los Phillies, Don Mattingly admitió que hay presión en conseguir el pase a la postemporada. “Sí, sentimos presión”. “Es normal que sintamos algo de presión. Yo mismo la siento. Es esa época del año y uno intenta ganar partidos”.

Los Phillies necesitaban una victoria para al menos tener una oportunidad de asegurar su quinta clasificación consecutiva a los playoffs.

“Tenemos el control”, dijo el All-Star Bryce Harper. “Tenemos que ganar y hacer nuestro trabajo. No podemos preocuparnos por los demás equipos ni por lo que hagan. Tenemos que seguir adelante. Tampa también es un gran equipo. Tenemos que salir a jugar nuestro béisbol”.

Este viernes tendrán a uno de sus mejores brazos con Cristopher Sánchez en la lomita y silenciar los abucheos que sufrieron en el Citizens Bank Park de Philadelphia este viernes.

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