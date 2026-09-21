Atlanta Braves avanzó a playoffs tras conquistar su séptimo título de la División del Este de la Liga Nacional e igualar a los Dodgers

El pasado domingo, Atlanta Braves avanzó a los playoffs tras conquistar su séptimo título del Este de la Liga Nacional con una victoria 4-2 sobre los Houston Astros. Con este logro la franquicia llegó a igualar en títulos a Los Angeles Dodgers en la era divisional.

Mike Yastrzemski conectó un jonrón de tres carreras en una sexta entrada de cuatro anotaciones que definió el juego. Por su parte, Dylan Dodd cerró la novena con tres ponches.

“De esto se trata todo. Es muy difícil ganar juegos de béisbol en general en las Grandes Ligas porque todos son muy buenos. Obviamente no es el objetivo final, pero estos son los momentos que hay que celebrar porque cuesta mucho llegar hasta aquí”, dijo Yastrzemski.

La franquicia se levantó tras quedar fuera de la postemporada en 2023 con marca de 76-86. Bajo el mando de Walt Weiss, Atlanta recuperó su nivel y volvió a la cima de la división.

Entre 2018 y 2023, el equipo ganó seis títulos seguidos y tuvo como punto alto la Serie Mundial de 2021 ante los Astros.

“Les dije a estos muchachos que ganar la división es realmente difícil. Sé que es el primer paso, pero toma seis meses lograrlo. Se necesita a todos, y usamos a todos”, indicó.

“Prácticamente todos los que tuvieron una oportunidad dieron un paso al frente y nos ayudaron a ganar juegos este año. Un grupo especial en ese sentido. Un grupo muy unido”, expresó Weiss.

Atlanta suma 24 títulos divisionales desde 1969, la misma cantidad que los Dodgers. Ha ganado el Este de la Liga Nacional 19 veces en 32 temporadas.

Dentro de la Liga Nacional, los Braves han conquistado el Este en 19 de las 32 temporadas en las que han competido en esa división.

“Simplemente sentí que respondieron bien a ciertos mensajes. Me pareció que la manera en que compitieron fue de un nivel muy alto. Sentí que la composición de este equipo era realmente buena. Después de un año duro, creo que gran parte fue lograr que creyeran que todavía eran realmente buenos”, comentó.

Los Braves habían asegurado su boleto a la postemporada el viernes con una victoria 6-2 sobre los Astros, pero celebraron de forma discreta. El domingo la fiesta fue mayor, con cerveza, vino espumoso y humo de tabaco en el clubhouse visitante.

“Este es el primer paso de lo que queremos lograr. Estamos tratando de disfrutar esto tanto como podamos. Es mucho trabajo duro. Son seis meses de preparación. Creo que Walt hizo un gran trabajo al reunir a todos”, dijo el hondureño Mauricio Dubón.

Atlanta tiene el tercer mejor récord de la Liga Nacional con 92-64. Los dos mejores equipos reciben pase directo a la segunda ronda de los playoffs.



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