“Digger”, de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise, tiene un decepcionante debut en taquilla

La película “Digger”, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, tuvo un decepcionante debut en la taquilla en Estados Unidos y a nivel global.

La sátira que narra la historia de un magnate petrolero que ignora las advertencias climáticas y, de una manera caricaturesca, el personaje principal ignora una advertencia de seguridad sobre sus oleoductos y provoca una crisis ecológica global de proporciones catastróficas.

La cinta recaudó apenas $8 millones de dólares en América del Norte y $20 millones a nivel global. De acuerdo con Variety, “Digger” tuvo un presupuesto de producción de entre $160 y $180 millones de dólares. Sin embargo, tras lo recaudado este fin de semana de estreno, la cinta de Iñárritu se convertirá no solo en uno de los mayores fracasos del año, sino posiblemente de todos los tiempos.

“Para ser una comedia negra, las cifras no están mal. Pero las comedias negras suelen ser películas pequeñas, y esta no lo es. Es una película de Tom Cruise. La comedia se mueve en la cuerda floja, y cuando falla, falla estrepitosamente ”, afirma el analista David A. Gross de Franchise Re.

Antes de su estreno, la cinta recibió comentarios negativos de la prensa especializada que la calificaron como “pretenciosa” y “grandilocuente”, mientras que algunos consideraron el trabajo de Tom Cruise como “sobreactuado”.

Warner Bros intentó aprovechar la mala prensa al publicar un comunicado en el que invitaba a los espectadores a “decidir por sí mismos”.

De acuerdo con Variety, “Digger” está destinada a perder entre 150 y 200 millones de dólares en taquilla. La cinta intensifica un año difícil para Warner Bros. En medio de la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount, trato que se cerrará la próxima semana, ninguna película ha logrado superar los $100 millones de dólares en Estados Unidos después de posponer varios estrenos para 2026.

Aunque la crítica fue dura contra “Digger”, el director mexicano Guillermo del Toro defendió la cinta de su amigo y colega. El director de “Frankenstein” respondió a una crítica de un medio estadounidense. “La película cumple en escala, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica”; en el mismo comentario calificó la producción como “audaz, atrevida y cinematográficamente compleja”.

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