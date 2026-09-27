Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu presentan “Digger” en Ciudad de México

La película “Digger”, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, se presentó en Ciudad de México este fin de semana.

Tom Cruise regresó a suelo azteca para presentar la nueva película que protagoniza y aprovechó la oportunidad para compartir con sus fans, presumir su dominio del español y disfrutar de música mariachi.

Cruise y González Iñárritu tuvieron una convivencia con los fans en el Toreo Parque Central, al límite de la Ciudad de México. Durante una hora y media, Tom Cruise compartió con sus fans y firmó autógrafos, según reseñó la revista HOLA!. Lo mismo hizo el director mexicano, quien se mostró agradecido por el recibimiento de sus coterráneos.

En una actividad conducida por Gaby Meza y Javier Ibarreche, dos creadores de contenidos especializados en cine, Tom Cruise expresó su amor por México y recordó la primera vez que visitó el país hace más de 40 años.

“Tengo que decir esto desde mi corazón, la primera vez que vine a este país, porque yo lo soñé toda mi vida con venir, y finalmente cuando pude visitar en 1982, mucho antes de que la mayoría de ustedes nacieran, vine a este país y me emocioné tanto, que no podía dormir, y tan pronto salió el sol, me lancé a las calles para ver la ciudad tomar vida. Y la belleza de este país, la belleza de esta cultura me ha hecho tener el privilegio de venir muchas, muchas veces”, recordó.

El histrión expresó la profunda admiración que siente por el trabajo de González Iñárritu y mencionó especialmente la película “Amores perros” del año 2000.

“Alejandro, desde su película “Amores Perros”, quizá un poco antes, es alguien del que he visto cada una de sus películas y para mí, es un sueño personal estar aquí con él. Para mí esto es una celebración hacia él, una celebración a México, a su cultura, a su país, a la historia del arte que nace aquí y lo que este país le está dando al mundo, lo que Alejandro le está dando al mundo, es un verdadero privilegio estar aquí”, concluyó.

Iñarritu también elogió el trabajo de Tom Cruise y destacó su entrega en todas las películas en las que trabaja, incluyendo “Digger”.

“Nos ha mostrado su talento por 46 años en cada una de sus películas, tocando cada una de las notas de la humanidad para entender las emociones humanas y en esta película van a ver cómo él, jugando más de un papel, se van a reír, se van a conmover, los va a hacer pensar y solamente alguien como Tom Cruise pudo haber hecho este papel”, dijo Iñárritu.

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