Los príncipes de Gales asisten al estreno de “Digger” con Tom Cruise

Los príncipes de Gales, William y Kate, llegaron a Leicester Square para acompañar a Tom Cruise y al equipo de “Digger” en el estreno mundial de la película, una cita organizada como “Royal Film Performance” a beneficio de Film & TV Charity, organización benéfica vinculada a la industria audiovisual del Reino Unido.

La pareja real saludó primero a Cruise y al director mexicano, Alejandro González Iñárritu, sobre la alfombra roja. Después conoció al resto del reparto, con González Iñárritu junto a William y Cruise acompañando a Kate durante el recorrido. Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Emma D’Arcy, Sophie Wilde y Michael Stuhlbarg también acudieron a la presentación.

La lista de invitados incluyó, además, a Emmanuel Lubezki, J.J. Abrams, David Beckham, Hannah Waddingham y Salma Hayek. La cita convirtió los jardines de Leicester Square en el escenario para presentar una producción de Warner Bros. y Legendary que llegará internacionalmente el 30 de septiembre y estará disponible en IMAX y en toda Norteamérica desde el 2 de octubre.

Tom Cruise habló de su personaje

Ya dentro de la sala, Cruise tomó el escenario para presentar el largometraje y agradecer el respaldo de la Familia Real. El actor comenzó con un mensaje dirigido a William y Kate: “Queremos agradecer a Sus Altezas Reales por apoyar este evento. Y sólo quiero decirles que los queremos y que realmente apreciamos lo que hacen por las artes, por este país y por el mundo. Gracias”.

El intérprete también tuvo palabras para los productores Mary Parent y Michael Sharp antes de referirse al trabajo de González Iñárritu, con quien colabora por primera vez.

“Eres único y he admirado mucho tus películas desde la primera; tener la oportunidad de trabajar contigo ha sido uno de mis grandes sueños y un gran placer. Ya verán a este personaje y lo que ha creado”, expresó Cruise. “Nunca he visto nada igual. Su mente es simplemente extraordinaria”.

Una faceta desconocida del intérprete

En “Digger”, Tom Cruise encarna a Digger Rockwell, un magnate petrolero que se considera el hombre más poderoso del mundo y emprende una carrera frenética para convencer a todos de que puede salvar a la humanidad del desastre ambiental que él mismo provocó.

González Iñárritu destacó precisamente la entrega del actor durante el rodaje y su capacidad para asumir un papel muy distinto a los que suele interpretar: “Todos sabemos qué actor tan increíble es, pero creo que para mí lo más sorprendente es lo generoso que es, la energía positiva que traía todos los días al set”.

El cineasta añadió que Cruise compartió su experiencia con todo el equipo y afrontó un personaje especialmente exigente, cuya interpretación requirió un control preciso del cuerpo, la voz, el tono, el volumen y las pausas.

La película representa siete años de trabajo conjunto entre Cruise y González Iñárritu. Para el actor, asumir este proyecto significó explorar nuevas habilidades y terrenos creativos, una búsqueda que, según explicó, forma parte de su manera de construir cada película.

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