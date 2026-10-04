EE.UU. mantiene abierta una escalada militar contra Irán después de las elecciones

Estados Unidos mantiene abiertas las opciones diplomáticas y militares frente a Irán, mientras la administración de Donald Trump intenta impedir que el conflicto en Oriente Medio provoque una nueva subida de los precios de la energía antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El secretario de Energía, Chris Wright, evitó descartar una intensificación de las operaciones estadounidenses después de los comicios, cuando se prevé la llegada a la región de un tercer grupo de ataque de portaaviones.

Durante una entrevista este domingo con el programa Face the Nation de CBS, Wright afirmó que la Casa Blanca está utilizando “todas las vías posibles” para impedir que Irán obtenga armas nucleares, incluidas medidas económicas y militares.

“Por supuesto, en todo momento” se mantienen abiertas las dos vías, respondió Wright cuando la periodista Margaret Brennan le preguntó si Trump continúa combinando la presión diplomática con la militar.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Oriente Medio. Brennan preguntó al secretario si Trump ya había decidido intensificar la situación después de las elecciones, coincidiendo con la llegada prevista del tercer grupo de ataque de portaaviones a mediados de noviembre.

“Definitivamente no voy a interponerme en los planes o políticas del presidente”, dijo, y añadió que Trump mantiene una estrategia basada en la negociación y la preparación para distintos escenarios.

El funcionario también evitó anticipar si Washington adoptará nuevas medidas económicas contra países que compran petróleo ruso. Trump debe decidir antes del 18 de octubre si impondrá aranceles a China e India, dos de los principales compradores de ese crudo.

El petróleo, en el centro de la estrategia

La presión sobre Irán ocurre en paralelo con el esfuerzo de la administración Trump por evitar que una eventual escalada dispare los precios del petróleo, la gasolina y el diésel en Estados Unidos.

Wright aseguró que el gobierno espera que los precios de la gasolina y el diésel continúen bajando durante las próximas semanas. También defendió el acuerdo del G7 para liberar 100 millones de barriles de combustible de sus reservas durante cuatro meses, con una parte importante de ese suministro destinada a reforzar la oferta de diésel en los próximos 20 días.

El secretario sostuvo que el aumento de los suministros que atraviesan el estrecho de Ormuz, la menor demanda de gasolina tras el verano y el incremento de la producción estadounidense permitirán aliviar los precios.

Pero reconoció que no existen garantías mientras continúe el conflicto.

“No hay garantías en un conflicto”, afirmó Wright al ser preguntado sobre el riesgo de que una nueva escalada en Oriente Medio provoque el efecto contrario y eleve nuevamente los precios.

El funcionario asimismo defendió la decisión de Trump de mantener la presión sobre Irán pese al riesgo de un impacto económico inmediato. Afirmó que el presidente era consciente de que impedir que Teherán desarrollara armas nucleares podía afectar los flujos energéticos procedentes del Golfo Pérsico y elevar los precios a corto plazo.

Wright sostuvo que Trump consideró que ese riesgo debía asumirse para impedir que Irán llegara a disponer de armas nucleares. “El mundo no puede sostener a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright sobre la posición del presidente.

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