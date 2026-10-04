Expulsión de diplomáticos iraníes de Nueva York aviva el conflicto entre Washington y Teherán

Dos integrantes de la delegación de Irán ante la Asamblea General de la ONU fueron “expulsados” de Estados Unidos el sábado, días después de que se les pidiera que se marcharan, informó un funcionario estadounidense.

“El secretario Marco Rubio va en serio. Dos miembros más de la delegación iraní fueron encontrados en Nueva York mucho después de que la Asamblea General de la ONU hubiera concluido. Ahora han sido expulsados ​​del país”, apuntó el funcionario.

Esta es la señal más reciente de la tensión que hay entre los dos países, mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra flaquean y aumentan la probabilidad de que se reanude el conflicto bélico, informó Northeast Times.

La fuente aseguró que los dos diplomáticos iraníes no acataron la exigencia del Departamento de Estado (DoS) a la misión iraní ante la ONU, hecha el lunes, de que toda su delegación abandonara EE.UU. inmediatamente.

Asimismo, el viernes la misión iraní ante la ONU fue informada de que el país anfitrión sabía que los dos diplomáticos seguían en Nueva York, pese a haberles pedido que se marcharan. Se le reiteró a Irán que los dos diplomáticos dejasen Estados Unidos inmediatamente.

Uno de ellos abandonó el país el viernes en la noche y el segundo el sábado en la mañana, de acuerdo con lo que indicó el funcionario en cuestión.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, refutó la versión estadounidense en una publicación hecha este domingo, informó Axios.

“Todos los diplomáticos iraníes que asistieron a la Asamblea General de la ONU, salvo uno que se marchó antes, partieron según lo previsto”, escribió. “Enorgullecerse de la supuesta ‘expulsión’ de un diplomático es inapropiado para el jefe de cualquier cuerpo diplomático. Denota desesperación y derrota, y es incompatible con las obligaciones de la ONU como país anfitrión”.

All Iranian diplomats who attended UNGA, except one who departed earlier, left as scheduled.



Taking pride in fake diplomat "expulsion" is inappropriate for the head of any diplomatic corps. It oozes of desperation and defeat, and is inconsistent with UN host nation obligations. pic.twitter.com/SeWdCEHTWH — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 4, 2026

La misión iraní ante la ONU rechazó la idea de que su delegación hubiese sido expulsada.

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