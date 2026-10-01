Irán negó que su delegación fue expulsada de EE.UU. por orden de Rubio



La representación diplomática de Irán desmintió este jueves la información difundida por el medio Axios, que señala la presunta orden de expulsión emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, contra su delegación parlamentaria y diplomática presente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Misión Permanente de Irán ante la ONU aclaró que la salida del grupo diplomático formaba parte de su cronograma oficial.

“La delegación iraní partió de Nueva York el lunes por la tarde, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado con antelación al Departamento de Estado de EE.UU. el 17 de septiembre”, señaló.

The Iranian delegation left New York on Monday evening, in accordance with the schedule that had also been communicated to the U.S. Department of State in advance on September 17. Having achieved nothing, the State Department has resorted to propagating baseless and worthless? — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 1, 2026

Durante este pronunciamiento, la representación iraní atribuyó las versiones de prensa a una estrategia comunicacional estadounidense.

“Al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y sin fundamento”, agregó la delegación.

¿Cómo se originó la polémica con Irán?

Las declaraciones de la misión responden a reportes publicados por Axios, que aseguraba que Rubio había exigido la salida inmediata del canciller iraní Abás Araqchi y su equipo. Fuentes de dicho medio destacaron que un funcionario estadounidense afirmó que la comitiva había “sobrepasado su bienvenida” tras concluir el evento multinacional.

Mientras tanto, el régimen iraní confirmó la recepción de una contrapropuesta formulada por EE.UU. Esta gestión ocurre luego de que el presidente Donald Trump rechazara el plan de siete días presentado por Teherán para habilitar nuevamente el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Para reabrir la vía marítima y reactivar los diálogos nucleares, Irán solicita el fin de los combates en Oriente Medio, la cancelación de sanciones petroleras, el levantamiento del bloqueo naval y la liberación de fondos congelados.

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