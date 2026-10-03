EE.UU. enviará 9,000 soldados a Oriente Medio y prepara despliegue de un tercer portaaviones

Estados Unidos enviará aproximadamente 9,000 soldados adicionales a Oriente Medio a bordo de un grupo de buques de guerra, en un nuevo refuerzo de su presencia militar en la región mientras el presidente Donald Trump advierte que podría ordenar nuevos ataques contra Irán.

El despliegue incluye unos 7,000 marineros y 2,000 infantes de Marina, además de un tercer grupo de ataque de portaaviones que se incorporaría a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

El movimiento se produce mientras Trump analiza los próximos pasos de la guerra contra Irán y mantiene abierta la posibilidad de intensificar las operaciones militares después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El grupo que se dirige a Oriente Medio incluye al USS Theodore Roosevelt, acompañado por el crucero USS Chosin, y al grupo de preparación anfibia del USS Makin Island, integrado también por los buques USS John P. Murtha y USS Anchorage.

Con estas fuerzas, tres portaaviones estadounidenses podrían encontrarse en Oriente Medio a finales de octubre, de acuerdo con un funcionario estadounidense que habló con AP bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de las operaciones militares.

La presencia naval estadounidense en la región superaría así los 20,000 marineros e infantes de Marina, además de cientos de aeronaves. Actualmente se encuentran en Oriente Medio los grupos encabezados por los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, junto con el grupo anfibio del USS Boxer.

La posibilidad de una nueva ofensiva

En una entrevista con la revista Time publicada este jueves, Trump afirmó que es “posible” que Estados Unidos intensifique los bombardeos contra Irán después de las elecciones de noviembre.

El mandatario evitó explicar cuáles podrían ser sus próximos objetivos militares.

“No puedo decírtelo porque, mira, estás preguntando: ¿dónde van a bombardear?”, respondió.

Trump también explicó que rechazó una propuesta reciente de alto el fuego presentada por Irán porque, a su juicio, las condiciones ofrecidas no eran suficientes.

Entre ellas estaba una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas.

Trump dijo que Teherán había planteado abrir el paso, pero consideró que la propuesta general “no era lo suficientemente buena”.

Casa Blanca vincula a Irán con ataque a avión

La tensión aumentó además después de un incidente ocurrido el miércoles durante un vuelo de FlyDubai con destino a Israel. Un copiloto apuñaló al capitán e intentó hacer que el avión descendiera, antes de que otros miembros de la tripulación recuperaran el control.

Trump afirmó este jueves que los primeros indicios apuntan a una posible conexión entre el atacante e Irán. “Por lo que he oído, diría que la respuesta es ‘sí’, pero estamos trabajando en ello ahora mismo”, dijo el presidente cuando un periodista le preguntó por un eventual vínculo con Teherán.

Trump advirtió que Estados Unidos tomaría represalias si se confirma la conexión.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó por separado que los investigadores creen que el sospechoso fue sometido a un “adoctrinamiento islamista radical”, aunque tampoco presentó detalles públicos que sustentaran esa afirmación.

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