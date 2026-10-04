Empleo en Brooklyn: almacén ofrece $18 por hora para empacar pedidos de joyería

Una empresa de joyería de alta gama ubicada en Brooklyn Navy Yard busca asistentes de almacén para la temporada navideña. El empleo es temporal, de tiempo completo y ofrece $18 por hora, con disponibilidad obligatoria para distintos turnos, algunos fines de semana y horas extra.

Qué trabajo tendrán que realizar

La contratación se realiza en colaboración con Brooklyn Navy Yard Development Corporation.

Los trabajadores ayudarán a preparar los pedidos que se venden por internet y los destinados a tiendas, cuidando especialmente piezas pequeñas y delicadas como collares, anillos y aretes.

Las tareas incluyen seleccionar productos con ayuda de un dispositivo portátil, empacarlos y prepararlos para su envío.

También deberán recibir mercancía, guardarla en su lugar y trasladar inventario de reserva a los espacios donde se recogen los artículos para cada pedido.

Parte del trabajo consiste en armar cajas, colocar etiquetas, preparar paquetes de regalo y revisar que cada envío contenga los productos y las cantidades correctas.

Si detectan una pieza dañada, un error en un pedido o diferencias en las cantidades, deberán avisar inmediatamente a sus supervisores.

El puesto exige combinar rapidez con precisión: cumplir las metas diarias de empaque sin descuidar la presentación ni la protección de la joyería.

Además, los empleados recibirán capacitación en diferentes departamentos y deberán cambiar de tarea según las necesidades de la operación.

Disponibilidad y esfuerzo físico

Los candidatos deben tener disponibilidad durante el periodo de mayor actividad, de septiembre a diciembre.

Los horarios varían y los turnos pueden comenzar desde las 7:00 a.m. o tan tarde como las 7:30 p.m. También se requiere poder trabajar horas extra y algunos fines de semana.

Las actividades físicas dependen de la tarea asignada. Algunas requieren permanecer de pie durante periodos prolongados y caminar ocasionalmente. Otras implican estar sentado durante el 75% del turno.

Los trabajadores también podrían tener que agacharse, ponerse en cuclillas o utilizar un banco con escalón para alcanzar mercancía a distintas alturas. El uso repetitivo de ambas manos y muñecas forma parte de las labores.

Asimismo, deberán mantener limpia y organizada su estación, reponer materiales de empaque y cumplir las reglas de asistencia, puntualidad, seguridad y conducta.

Qué experiencia buscan y cómo postularse

Se requiere habilidad matemática básica, atención al detalle y capacidad para seguir instrucciones escritas y verbales.

También es necesario comunicarse profesionalmente, colaborar con compañeros y supervisores, trabajar de manera independiente y familiarizarse con los productos.

La experiencia previa en almacenes, el conocimiento de sistemas de gestión de inventario –conocidos como WMS– y el diploma de secundaria o equivalente son preferidos.

Saber manejar una transpaleta, utilizada para mover mercancía, suma puntos, aunque no es obligatorio.

El cierre de la convocatoria está para el 17 de octubre de 2026 en el servicio de empleo de Pace University.

Los interesados pueden postularse mediante Handshake, en el anuncio número 11442602, para el puesto “Warehouse Assistant-Seasonal”. El nombre de la empresa de joyería no se identifica en la convocatoria.

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