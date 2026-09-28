Cómo hablar con tus compañeras de trabajo con respeto y profesionalismo

Una buena relación laboral se construye al escuchar, reconocer el trabajo de los demás y respetar los límites personales. Estas siete recomendaciones pueden ayudarte a revisar cómo te comunicas con tus compañeras, sin hacer suposiciones sobre ellas por ser mujeres.

1. No evites conversar con una colega por su apariencia

Si necesitas coordinar una tarea o comentar una idea, dirígete a ella como lo harías con cualquier integrante del equipo. La consultora Melissa Lamson recomendó no dejar que la atracción o la incomodidad impidan una relación laboral normal. Lo que importa en esa conversación es el trabajo que comparten.

2. No supongas que necesita ayuda

Ofrecer apoyo puede ser útil, pero asumir que una compañera no sabe hacer su trabajo resulta condescendiente. Antes de intervenir, pregúntale si necesita algo y acepta su respuesta.

Dale espacio para explicar sus decisiones y resolver sus responsabilidades, especialmente si ambos ocupan puestos del mismo nivel.

3. Busca temas de conversación compartidos

Para iniciar una charla, Lamson sugirió hablar de asuntos que interesen a ambos, como noticias, cultura o tendencias de la industria. No hace falta descartar otros temas, incluidos los deportes, si sabes que forman parte de sus intereses.

La idea es conversar con la persona que tienes enfrente, en vez de presumir qué le gustará por su género.

4. Revisa el efecto de tus bromas

Las burlas o los comentarios que humillan a alguien pueden crear tensión, aunque quien los haga diga que estaba jugando.

Beth Banks Cohn y Roz Usheroff, especialistas en comunicación laboral, advirtieron que ese estilo puede percibirse como arrogante u hostil.

Si una broma pone a una colega en una posición incómoda, conviene dejarla de lado.

5. Reconoce su trabajo de forma concreta

Cuando una compañera hace una buena aportación, dilo. Puedes mencionar qué resolvió, qué idea contribuyó a un proyecto o cómo ayudó al equipo.

Dar comentarios útiles también implica hablar de lo que puede mejorar, con el mismo criterio que aplicarías a cualquier colega.

Guardarte siempre el reconocimiento puede hacer que sus aportaciones pasen inadvertidas.

6. No confundas la colaboración con inseguridad

Una persona que escucha distintas opiniones y procura que todos participen no necesariamente duda de su capacidad.

Puede estar eligiendo una forma colaborativa de dirigir o trabajar. Evalúa sus decisiones y resultados antes de atribuirle falta de confianza.

7. Evita comentarios sobre su apariencia

Aunque un cumplido parezca amable, hablar del aspecto físico de una compañera puede llevar la conversación a un terreno personal que ella no desea.

Si quieres expresar aprecio, céntrate en su desempeño, sus ideas o un logro concreto.

Ninguna de estas pautas exige tratar a todas las mujeres como si fueran iguales. Conocer a cada compañera, escuchar sus límites y aplicar el mismo respeto profesional a todo el equipo ofrece una mejor base para trabajar juntos.

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