7 empleos en el gobierno que pagan más de $32 por hora

Inspeccionar edificios, organizar bibliotecas o planear ciudades son tareas que ofrecen oportunidades laborales en el sector público estadounidense. Siete empleos destacan por sus salarios nacionales superiores a $32 por hora, aunque la remuneración inicial puede ser menor.

Las cifras corresponden a mayo de 2025 y proceden de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

1. Tasador de propiedades: $32.67 por hora

Estos profesionales calculan el valor de viviendas y terrenos para determinar impuestos sobre la propiedad.

Las estadísticas agrupan a valuadores y tasadores; el gobierno local emplea al 41% de ese conjunto.

La proyección para 2025–2035 contempla un crecimiento del 3% y unas 5,200 oportunidades anuales, incluidas las necesarias para reemplazar a trabajadores que se retiren o cambien de ocupación.

2. Bibliotecario: $32.82 por hora

La mayoría trabaja para gobiernos locales o distritos escolares públicos. Por lo general, se requiere una maestría en bibliotecología.

La BLS proyecta un crecimiento del 3% entre 2025 y 2035, además de aproximadamente 12,600 oportunidades de empleo por año.

3. Taquígrafo judicial: $34.82 por hora

Su función es producir transcripciones textuales de audiencias, juicios y declaraciones bajo juramento.

El salario citado también incluye a quienes elaboran subtítulos simultáneos. Aproximadamente el 44% trabaja para gobiernos estatales o locales.

Habitualmente se necesita un certificado de formación posterior a la secundaria, en lugar de una carrera universitaria de cuatro años.

Muchos estados exigen licencia o certificación.

Entre enero de 2023 y marzo de 2026, alrededor del 91% de los tribunales de primera instancia de California utilizó incentivos para contratar o retener a estos profesionales.

4. Inspector de construcción: $35.91 por hora

Revisa que las obras cumplan los códigos de construcción, las normas de zonificación y los permisos. El gobierno local es el principal empleador.

Generalmente se requiere diploma de secundaria y experiencia en un oficio de construcción; numerosas ciudades y estados también piden licencia o certificación.

Aunque se proyecta poco o ningún crecimiento hasta 2035, habría unas 14,800 oportunidades anuales, principalmente por reemplazos.

5. Inspector de incendios: $36.50 por hora

Identifica riesgos y verifica el cumplimiento de los códigos contra incendios. Las cifras incluyen inspectores e investigadores; el 81% trabaja para gobiernos estatales o locales.

El crecimiento previsto es del 6% entre 2025 y 2035. Suele requerirse experiencia como bombero o en actividades relacionadas, por lo que normalmente no es un puesto para principiantes.

6. Especialista en cumplimiento normativo: $38.81 por hora

Supervisa que personas y organizaciones respeten leyes y regulaciones, desde licencias hasta normas laborales. El gobierno concentra el 35% de los empleos.

Generalmente requiere licenciatura. Se proyecta un crecimiento del 4% y unas 32,700 oportunidades anuales.

7. Planificador urbano: $42.94 por hora

Participa en decisiones sobre vivienda, vialidades, parques y uso del suelo. Aproximadamente el 83% trabaja para gobiernos locales o estatales.

Normalmente se exige licenciatura o maestría en un programa acreditado de planificación. La proyección contempla un crecimiento del 4% y unas 3,200 oportunidades anuales.

Para buscar puestos, pudes consultar los portales de ciudades, condados, tribunales y distritos escolares, además de las bolsas federales.

Al comparar ofertas, conviene revisar el salario de entrada y prestaciones como seguro médico y planes de jubilación.

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