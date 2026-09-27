Nueva York busca cocineros y paga hasta $48,097 al año: ¿cómo postularse?

El Departamento de Corrección de Nueva York abrió cuatro plazas de cocinero para trabajar en Rikers Island. El empleo ofrece un salario anual de entre $42,564 y $48,097 y recibe solicitudes hasta el 23 de octubre de 2026.

¿En qué consiste el trabajo?

Las vacantes son de tiempo completo en el área de Servicios Nutricionales.

El lugar de trabajo es Rikers Island, donde el departamento prepara alimentos para personas bajo su custodia.

La dependencia opera instalaciones y servicios vinculados con los tribunales en los cinco distritos de la ciudad y cuenta con más de 7,500 trabajadores.

Quienes ocupen los puestos prepararán y cocinarán alimentos con recetas y procedimientos establecidos para grandes cantidades.

También dividirán las raciones según las normas del departamento, comprobarán la salida de los alimentos hacia las áreas de distribución y, cuando se requiera, servirán comida en la línea de servicio.

Entre sus responsabilidades figuran mantener limpia y ordenada el área de trabajo, supervisar e instruir a las personas detenidas asignadas a la cocina y realizar otras tareas o proyectos especiales.

Los turnos disponibles son de 4:00 a. m. a 1:00 p. m. o de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Los días de descanso pueden ser lunes y martes, martes y miércoles, o miércoles y jueves.

La asignación dependerá de las necesidades operativas.

Requisitos para solicitar la vacante

La convocatoria establece dos vías de experiencia: contar con dos años de trabajo como cocinero o, para puestos del Departamento de Corrección y del Departamento de Justicia Juvenil, tener un año de experiencia en un centro correccional ayudando a preparar alimentos bajo la supervisión de un cocinero.

No exige estudios formales, pero sí debes poder hablar, leer y escribir en inglés, además de seguir instrucciones sencillas.

El anuncio también indica que se requiere un certificado válido de protección de alimentos expedido por el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York.

Se valora la experiencia previa en restaurantes, escuelas u otras cocinas que preparen comida a gran escala.

El puesto está clasificado como de nivel inicial y no requiere examen de servicio civil.

Por regla general, la ciudad exige residir en Nueva York dentro de los 90 días posteriores a la contratación.

Algunos empleados que hayan trabajado para la ciudad durante dos años continuos podrían vivir en los condados de Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange; la dependencia recomienda consultar durante la entrevista si esa excepción aplica.

Además, la persona contratada podría ser elegible para programas de condonación o asistencia de pago de préstamos estudiantiles, según las reglas de esos programas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden abrir la vacante en el portal oficial de empleos de Nueva York y seleccionar “Apply”.

Para identificarla, deben buscar el número de empleo 802039; el código del puesto es 90210.

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