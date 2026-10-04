Este hábito nocturno puede quitarte años de vida: expertos advierten

Dormir en una habitación iluminada y mirar pantallas hasta el momento de cerrar los ojos se ha convertido en un hábito menor, al punto de que se ha normalizado. Sin embargo, los expertos advierten que exponerte a luces brillantes durante la noche puede robarte años de vida.

La clave está en que esas luces provocan alteraciones del reloj biológico, lo que podría tener consecuencias para tu salud a largo plazo.

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences analizó los patrones de exposición a la luz de 88,905 adultos del UK Biobank y los siguió durante aproximadamente ocho años.

Los investigadores encontraron que quienes estaban expuestos a los niveles más altos de luz durante la noche presentaban un riesgo de mortalidad por cualquier causa entre 21% y 34% mayor que quienes permanecían en ambientes más oscuros.

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¿Cómo las luces brillantes durante la noche afectan al organismo?

El problema está relacionado con los ritmos circadianos, el sistema interno que ayuda al organismo a determinar cuándo debe estar despierto y cuándo es momento de descansar.

El doctor Andrew Phillips, profesor asociado de la Universidad Flinders, en Australia, y coautor principal del estudio, explica: “Alterar los ritmos circadianos se vincula con el desarrollo del síndrome metabólico, la diabetes y la obesidad. Y también está fuertemente implicado en el riesgo de infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la hipertensión”.

La luz es una de las principales señales que utiliza el cerebro para sincronizar ese reloj. Por tal motivo, recibir una señal luminosa intensa durante las horas destinadas al descanso puede retrasar o alterar los procesos que preparan al organismo para dormir.

Los estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también señalan y respaldan que la luz nocturna puede modificar el ritmo circadiano y que la exposición a luz brillante durante la noche puede dificultar el sueño.

El estudio también encontró un problema durante el día

Pero la investigación no solo analizó la luz nocturna. Los participantes que recibían más luz natural durante el día presentaban, en general, un menor riesgo de mortalidad, mientras que una combinación de noches más luminosas y días más oscuros se relacionó con una mayor alteración del sistema circadiano.

Los investigadores utilizaron sensores de luz colocados en la muñeca durante una semana para registrar los niveles de exposición. Posteriormente, relacionaron esos patrones con los registros de mortalidad disponibles durante el seguimiento.

¿Qué puedes hacer antes de dormir?

La recomendación no implica vivir completamente a oscuras ni eliminar toda fuente de iluminación. El objetivo es reducir la exposición a luz intensa durante las horas previas al sueño y mientras duermes.

Los CDC también recomiendan mantener el dormitorio oscuro y evitar la luz artificial, especialmente durante las horas cercanas a la hora de acostarse. También aconseja recibir suficiente luz natural durante el día, preferiblemente por la mañana.

Si necesitas levantarte durante la noche, una luz tenue puede ser preferible a encender una iluminación intensa. También conviene evitar que el teléfono, el televisor u otros dispositivos iluminen directamente el rostro mientras intentas dormir.

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