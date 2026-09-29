Este alimento sin gluten desinflama el colon y seguro lo tienes en la cocina

En las cocinas de Estados Unidos, especialmente las latinas, siempre está presente un “superalimento” que, aun antes de madurar, es nutritivo y versátil. Se trata del plátano verde, una fuente de almidón resistente que la microbiota intestinal puede utilizar durante el proceso de fermentación en el colon.

Así lo asegura un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH), y también agrega que el almidón resistente del plátano verde además se puede usar como prebiótico y probiótico, por lo que podría “resultar muy beneficioso para la salud intestinal”.

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¿Cómo el plátano verde actúa en el colon?

El almidón resistente del plátano verde se comporta de forma similar a una fibra fermentable. Durante su procesamiento en el colon puede favorecer la producción de butirato, un ácido graso de cadena corta que participa en el mantenimiento de la barrera intestinal y en el funcionamiento de las células del colon.

Por otro lado, un estudio publicado por los Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN) también encontró que la harina de plátano verde surge como producto alternativo para fomentar la sostenibilidad.

Puede favorecer el control de la glucosa

Otro estudio compartido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos arrojó que los beneficios del plátano verde no solo se limitan al aparato digestivo. La razón es que el almidón resistente se digiere de manera incompleta en el intestino delgado y una parte de sus carbohidratos no se transforma rápidamente en glucosa disponible para la circulación.

Asimismo, el plátano verde puede contribuir a reducir la respuesta de glucosa después de las comidas y mejorar algunos indicadores relacionados con la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, esto depende de la cantidad consumida y de las características de cada persona.

Más fibra y una opción naturalmente sin gluten

El plátano verde también aporta fibra, vitaminas, minerales y compuestos fenólicos, por lo que puede integrarse en una dieta variada.

Cabe destacar que, a pesar de tener beneficios para la salud intestinal, el consumo de este fruto por sí mismo no es un tratamiento para desinflamar el colon.

La clave está en incluirlo en una dieta balanceada rica en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y otros alimentos con fibra. Al final, es un ingrediente cotidiano que puede aportar un nutriente que las bacterias del intestino saben aprovechar.

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