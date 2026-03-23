Cómo dormir mejor: el truco casero bajo la almohada que expertos recomiendan

Aunque puedas dormir por varias horas, el estrés acumulado, la ansiedad y otros estímulos interfieren en el descanso natural del cuerpo. Para favorecer la efectividad del sueño, algunos expertos en remedios naturales recomiendan aplicar un truco que consiste en colocar hojas de romero bajo la almohada.

Se trata de una práctica sencilla que busca aprovechar las propiedades aromáticas de esta planta para favorecer un descanso más reparador.

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Cómo dormir mejor: por qué el romero puede ayudarte

El romero es conocido por su aroma herbal, fresco y suave. Esta fragancia proviene de sus aceites esenciales, compuestos naturales que, según especialistas en prácticas de relajación, pueden influir en el estado emocional.

Al estar cerca durante la noche, el aroma del romero puede generar una sensación de calma que ayuda a disminuir la tensión acumulada. No actúa como un sedante, sino como un acompañante natural que contribuye a crear un ambiente más propicio para el descanso.

Además, dentro del enfoque del bienestar holístico, esta planta también se asocia con la claridad mental, lo que puede ayudar a relajar los pensamientos antes de dormir, uno de los principales obstáculos para conciliar el sueño.

Incorporar este truco casero a la rutina nocturna puede aportar varias ventajas:

Favorece la relajación al final del día

Genera un ambiente más agradable en el dormitorio

Puede contribuir a un sueño más profundo

Aporta una sensación de equilibrio emocional

Es una alternativa natural y económica

Si bien sus efectos no son iguales en todas las personas, muchas lo consideran un complemento útil dentro de hábitos de descanso más amplios.

Cómo colocar las hojas de romero bajo la almohada

Para aprovechar mejor sus propiedades, no basta con colocar las hojas sin cuidado. Primero, se recomienda usar romero fresco o seco de buena calidad. Las hojas frescas suelen conservar mejor su aroma, aunque ambas opciones funcionan.

Luego, coloca un pequeño puñado dentro de una bolsita de tela, gasa o algodón. Esto evita que las hojas se deshagan y mantiene todo más limpio.

Una vez listo, ubica la bolsita debajo de la almohada, en una zona donde no cause incomodidad. La idea es que el aroma esté presente, pero sin resultar invasivo.

El romero puede dejarse durante toda la noche y retirarse por la mañana. Para mantener su efecto, conviene renovar las hojas cada pocos días.

Para que el remedio sea efectivo y no invasivo, puedes colocar el romero dentro de una bolsita de tela. Crédito: Aiman Dairabaeva | Shutterstock

Aunque se trata de una práctica natural, es importante entender que no reemplaza tratamientos médicos ni soluciona por sí sola problemas de insomnio persistente. Su efectividad depende también de otros factores como la higiene del sueño, el uso de pantallas o los horarios de descanso.

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