Truco nórdico para dormir mejor: en qué consiste y cómo aplicarlo

Dormir lo suficiente es esencial para una buena salud física y mental. Pero no basta con dormir siete u ocho horas cuando no hay un verdadero descanso. Allí es donde puedes aplicar el “truco nórdico” para mejorar la calidad del sueño.

Este hábito realmente se llama Scandinavian Sleep Method, el cual ha ganado popularidad debido a que promete ofrecer un sueño reparador. Esencialmente, consiste en una serie de prácticas enfocadas en crear mejores condiciones para dormir.

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¿De qué se trata el truco nórdico para dormir mejor?

No es un tratamiento médico contra el insomnio, sino una rutina de descanso basada en costumbres de países como Suecia, Noruega y Dinamarca. Su objetivo es mejorar el ambiente del dormitorio y reducir factores que pueden interrumpir el sueño.

Asimismo, se popularizó en redes gracias a una serie de videos de TikTok que ha compartido la influencer sueca Cecilia Blomdah.

A continuación, los trucos para dormir mejor del Scandinavian Sleep Method, según explican Sleep Foundation y Real Simple:

Dormir en colchones individuales, así tengas pareja

Uno de los elementos más conocidos del método es utilizar dos colchones individuales unidos en una misma cama, en lugar de uno solo compartido.

La idea es que cada persona pueda elegir un colchón que se adapte mejor a sus necesidades de firmeza y comodidad. Además, esta configuración reduce la transferencia de movimiento: si una persona cambia de posición durante la noche, es menos probable que moleste a su pareja.

También permite que cada integrante ajuste mejor su temperatura corporal con diferentes cobijas, algo importante porque dormir en un ambiente demasiado caliente puede afectar la calidad del sueño.

Ventilar la ropa de cama

Otra práctica recomendada es sacar las sábanas, almohadas y cobijas al aire libre durante algunas horas, al menos una vez por semana.

La ventilación ayuda a reducir la acumulación de humedad y olores, además de mantener la sensación de frescura en la cama. Un dormitorio con ropa de cama limpia y seca puede resultar más cómodo para conciliar el sueño.

Abrir las ventanas para refrescar la habitación

La temperatura del dormitorio tiene un papel importante en el descanso. El método nórdico recomienda abrir las ventanas durante varias horas del día para renovar el aire y conseguir un ambiente más fresco antes de dormir.

No es necesario mantenerlas abiertas toda la noche, especialmente si las condiciones externas no son adecuadas. Lo importante es permitir que circule aire fresco y evitar un exceso de calor en la habitación.

Salir a caminar durante el día

Tomar pausas para caminar y exponerse a la luz natural puede favorecer el ritmo circadiano, el sistema interno que regula los ciclos de sueño y vigilia. Los expertos aseguran que un break al aire libre por al menos 20 minutos ayuda a mejorar el ritmo circadiano, encargado de regular el ciclo de sueño- vigilia.

Asimismo, la luz natural durante el día ayuda al organismo a diferenciar mejor entre los momentos de actividad y descanso, mientras que el movimiento físico puede contribuir a una mayor relajación durante la noche.

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