Intensa caza humana en Queens tras un brutal apuñalamiento en plena vía pública

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) busca al sospechoso que, de acuerdo con lo que aseguran, acuchilló mortalmente a un hombre en Queens en la madrugada del sábado.

Los oficiales que respondieron a un reporte en la intersección de Jamaica Avenue y la calle 173 cerca de la 1:00 de la madrugada hallaron a Sulimon Ferrier, de 29 años, con numerosas puñaladas en el pecho, informaron las autoridades.

Posteriormente, fue llevado al Hospital Jamaica por los paramédicos, donde fue declarado muerto.

La víctima estaba caminando con su padre, Peter Ferrier, cuando un desconocido los abordó, dijo el progenitor.

“Él quería pelear con alguien… y le dijimos: ‘No causes problemas en esta cuadra'”, explicó el padre, explicando que la familia vivía en un apartamento en esa cuadra desde 2002. “Él respondió: ‘Que se jodan, de todas formas voy a causar problemas'”.

Padre e hijo trataron de cruzar la calle para alejarse del sujeto, pero el extraño sacó un cuchillo de la cintura y los persiguió, explicó Ferrier.

“Cuando cruzamos la calle, este tipo corrió y lo apuñaló”, manifestó Ferrier, explicando que su hijo fue apuñalado en el pecho. “Cuando cayeron al suelo, mi hijo estaba encima de él”.

Fue entonces cuando el desconocido acuchilló a su hijo también por la espalda, contó el padre. La víctima corrió hasta el bar y restaurante Seduccion, donde se desplomó, informó New York Post.

“Su madre bajó las escaleras”, señaló el padre, que es de Guyana. “Le dijo a su madre que no podía respirar”.

“Cuando se dio la vuelta, vimos su espalda”, dijo el padre. “No puedo creerlo. Joe es un niño muy alegre. Siempre venía a abrazar a su mamá. No sé cómo se lo tomará mi esposa”.

Asimismo, los funcionarios dieron a conocer que el sospechoso no ha sido capturado y que las pesquisas siguen en curso.

El padre dijo que la familia no conocía al atacante y cree que la herida en la espalda fue el golpe que lo dejó sin vida.

“No sobrevivió a la puñalada porque le perforó los pulmones”, indicó el padre. “Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte y creo en eso”.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso fue descrito como un hombre delgado que tenía un gorro negro, una cadena de oro, una camiseta azul, pantalones deportivos azul marino con rayas blancas y zapatillas blancas. No se ha dado otra descripción del sospechoso.

Antes del homicidio del sábado, se habían registrado dos asesinatos en lo que va de 2026 en el distrito 103, que abarca Jamaica, de acuerdo con los registros más recientes del NYPD. Esto representa un descenso del 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron cuatro, de acuerdo con los datos de la policía.

Los datos del NYPD indican que los homicidios y tiroteos en toda la ciudad han seguido disminuyendo hasta llegar a mínimos históricos, informó Gothamist.

Antes del asesinato de Ferrier se registraron 198 homicidios en la Gran Manzana, lo que representa una disminución de más del 20% en comparación con el mismo periodo del año 2025.

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