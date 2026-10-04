Irán confirma que aún estudia la propuesta de EE.UU. transmitida por Qatar

Irán informó este domingo que analiza la propuesta enviada por Estados Unidos mediante la intermediación de Qatar, tras haber presentado una primera respuesta a las autoridades cataríes en el marco de las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó en rueda de prensa el intercambio de observaciones sobre la iniciativa norteamericana.

“Realizaremos las revisiones necesarias y trasladaremos también nuestras observaciones adicionales a la otra parte”, declaró Bagaei en una rueda de prensa recogida por EFE.

La delegación iraní recibió la propuesta estadounidense el pasado martes durante una escala en Doha, mientras regresaba a Teherán procedente de Nueva York, y entregaron sus consideraciones iniciales al mediador catarí durante dicho encuentro, manteniendo el análisis del documento.

Condiciones del plan de siete días y posición de Irán

Asimismo, Bagaei desmintió las versiones de prensa que señalaban un ofrecimiento de Irán para permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a cambio de flexibilización económica.

“No entramos en una discusión sobre la cuestión nuclear a cambio de sanciones. Nuestra tarea fue comunicar nuestras condiciones y trasladarlas a los mediadores en el marco del plan que pasó a denominarse plan de siete días”, agregó el portavoz iraní.

El Ministerio de Exteriores situó la situación del estrecho de Ormuz como prioridad operativa, e indicó que su reapertura exige acciones específicas de Estados Unidos, como el fin del bloqueo naval y la suspensión de las sanciones. El plan de siete días, desestimado por el presidente estadounidense Donald Trump, incluye también el cese de las acciones bélicas en Oriente Medio y el desbloqueo de activos financieros iraníes.

Estas condiciones se derivan del memorando de entendimiento acordado en junio con la mediación de Pakistán, cuya aplicación se interrumpió por incidentes contra embarcaciones en Ormuz y bombardeos en territorio iraní.

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