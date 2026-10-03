Trump vuelve a prometer cheques de $5,000 dólares si los republicanos ganan las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer este sábado un pago de $5,000 dólares para cada estadounidense adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En varios videos publicados en su red social Truth Social, Trump presentó la propuesta, a la que denomina el “Dividendo Trump”, como un beneficio financiado con los ingresos obtenidos por los aranceles impuestos por su administración.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto $5,000 dólares”, afirmó el mandatario. Sostuvo que los republicanos pueden financiar el pago porque Estados Unidos está recaudando “un volumen masivo de dinero a través de los aranceles” y registra un desempeño económico récord.

Trump estimó que la medida tendría un costo cercano a $1 billón de dólares, una cifra que, de concretarse, aumentaría el déficit federal. El presidente sostiene que ese impacto podría compensarse con inversiones que calcula en 21 billones de dólares.

No obstante, las cifras difundidas por la Casa Blanca, empresas privadas o gobiernos extranjeros no respaldan ese monto de inversión. Los $21 billones de dólares equivaldrían a aproximadamente dos tercios del Producto Interno Bruto anual de Estados Unidos.

Subsidio para beneficiarios de Medicare

Trump también anunció un subsidio de $100 dólares para 20 millones de jubilados estadounidenses destinado a cubrir parte del costo de Medicare Part B, el componente del programa que cubre servicios médicos, consultas y análisis.

El pago se financiará con $2,000 millones de dólares del Medicare Improvement Fund, creado en 2008 para proteger la cobertura de Medicare para jubilados y personas con discapacidad.

La prima mensual estándar de Medicare Part B es de $202 dólares, por lo que el subsidio anunciado cubriría aproximadamente la mitad de ese costo durante un mes.

Los anuncios llegan a un mes de las elecciones legislativas, en las que se renovarán escaños de la Cámara de Representantes y el Senado. Los sondeos anticipan un escenario desfavorable para los republicanos y contemplan la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de ambas cámaras.

Trump ha advertido que una derrota republicana permitiría a los demócratas impulsar un juicio político en su contra. Asesores del mandatario también han planteado que una victoria demócrata podría abrir la puerta a investigaciones sobre su administración y su entorno por posibles casos de corrupción.

El presidente pidió a sus seguidores votar el 3 de noviembre para “derrotar el programa de la izquierda radical” y llamó a acudir a las urnas como si su nombre estuviera en la papeleta.

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