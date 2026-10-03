Trump publica el número de un senador y pide a sus electores presionarlo para aprobar ley sobre horario de verano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó este sábado al senador republicano por Arkansas Tom Cotton para que respalde la ley que busca mantener de forma permanente el horario de verano y pidió a los habitantes del estado que lo contacten para exigirle su apoyo.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Cotton está bloqueando la iniciativa en el Senado y sostuvo que su voto sería suficiente para permitir que avance.

“Por alguna razón, Tom está parando la ley en el Senado”, escribió el mandatario, quien llamó a Cotton “amigo” y pidió a “toda la gente de Arkansas” que le solicite respaldar la llamada Sunshine Protection Act.

Trump recordó que ha ganado Arkansas con amplias mayorías y argumentó que la mayoría de los estadounidenses prefiere dejar atrás el cambio de hora que se realiza dos veces al año.

“Casi todo el mundo quiere que la ley de Protección de la Luz Solar sea aprobada menos Tom Cotton”, afirmó.

El presidente también defendió la permanencia del horario de verano durante todo el año al considerar que contar con más luz solar durante la tarde resulta más conveniente que tenerla en las primeras horas del día. Para respaldar su argumento mencionó los torneos de la PGA y a los jugadores de golf, un deporte que practica con frecuencia.

Como parte de su presión pública, Trump publicó en la misma plataforma el número de teléfono celular de Cotton y pidió a los ciudadanos de Arkansas que lo llamaran directamente para reclamarle su voto a favor de la iniciativa.

La Sunshine Protection Act ya fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes. No obstante, la propuesta permanece estancada en el Senado, donde busca establecer de manera permanente el horario de verano y eliminar el cambio de hora dos veces al año.

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