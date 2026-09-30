¿Buscas trabajo? Macy’s y Bloomingdale’s contratan para la temporada navideña en Nueva York

Quienes buscan un empleo temporal en Nueva York pueden solicitar puestos para la temporada navideña en Macy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury. Las tres cadenas tienen abierta una convocatoria que incluye trabajo en tiendas y determinadas operaciones de distribución.

Cómo enviar la solicitud y cuándo acudir

Macy’s, Inc. anunció su campaña nacional de contratación.

Nueva York figura entre los mercados con mayores oportunidades para las tres marcas, mientras que Bloomingdale’s y Bluemercury también destacan el norte de Nueva Jersey.

Los interesados pueden postularse en cualquier momento mediante macysJOBS.com, bloomingdalesJOBS.com y bluemercuryJOBS.com.

La compañía ofrece un proceso de solicitud simplificado por internet y, para los puestos de Macy’s, permite presentar una entrevista grabada.

También programó tres jornadas nacionales de contratación presencial.

La primera se realizó el jueves 24 de septiembre e incluía entrevistas y ofertas de empleo en el momento.

Las siguientes serán el jueves 22 de octubre y el jueves 19 de noviembre.

Estos encuentros están previstos en todas las tiendas de las tres cadenas y en ubicaciones seleccionadas de la cadena de suministro.

Los horarios pueden variar según el establecimiento, por lo que conviene revisar la información de la ubicación elegida.

Qué puestos ofrecen y dónde consultar el salario

La convocatoria contempla empleos de temporada de tiempo parcial en tiendas.

En determinadas instalaciones de la cadena de suministro habrá posiciones tanto de tiempo completo como parcial, incluidos centros de distribución y preparación de pedidos.

La convocatoria no establece un salario único ni especifica cuántas personas serán contratadas.

Sin embargo, Macy’s, Inc. señala que todas sus ofertas de empleo en Estados Unidos incluyen rangos salariales.

Cada candidato puede consultar la zona salarial y la remuneración correspondiente al puesto.

Además de Nueva York, Macy’s destacó Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, Filadelfia, Phoenix y Seattle.

Bloomingdale’s identificó oportunidades en Boston, Chicago, Los Ángeles, Miami, el norte de Nueva Jersey y el condado de Orange, California. Bluemercury mencionó Dallas, Los Ángeles, Massachusetts/Rhode Island, el norte de Nueva Jersey y San Francisco.

Para las operaciones de suministro, la empresa señaló Martinsburg, Virginia Occidental, y North Jackson, Ohio.

Beneficios y posibilidades de continuar

Los beneficios anunciados incluyen descuentos para empleados, ahorro mediante un plan 401(k) y acceso al salario ya ganado antes del día de pago programado.

Las prestaciones médicas, dentales y de visión pueden estar disponibles desde la contratación, según la elegibilidad.

También ofrece un Programa de Asistencia al Empleado con recursos de salud mental y educación financiera.

Algunos puestos temporales pueden abrir oportunidades laborales después de las fiestas, aunque la continuidad no está garantizada. La compañía dispone de aprendizaje, capacitación y programas de desarrollo de liderazgo.

Danielle Kirgan, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Macy’s, Inc., dijo: “Nuestros compañeros les dan a los clientes una razón para esperar con entusiasmo comprar con nosotros, especialmente durante las fiestas. Estamos invitando a compañeros de temporada a unirse a un equipo que se enorgullece de ayudar a los clientes a celebrar los momentos que más importan”.

“Ya sea atendiendo a los clientes en las tiendas o ayudándolos a recibir lo que necesitan, cada función ayuda a crear las conexiones personales, el servicio atento y las experiencias memorables que hacen especial esta temporada”, añadió.

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