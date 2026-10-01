Target busca empleados para trabajar en la temporada de fiestas en EE.UU.

Target abrió la búsqueda de trabajadores temporales para reforzar sus operaciones durante las fiestas en Estados Unidos. Las oportunidades abarcan atención al cliente, preparación de pedidos y distintas áreas de tienda, con horarios flexibles, descuentos y beneficios sujetos a requisitos de elegibilidad.

Qué trabajos están disponibles

La convocatoria incluye puestos en servicio al cliente, recepción de mercancía durante la madrugada y la noche, preparación de pedidos, alimentos y bebidas, moda, belleza, tecnología, mercancía general y Starbucks, entre otras áreas.

Las tareas pueden consistir en ayudar a los compradores a encontrar regalos, reponer productos o apoyar a otros integrantes del equipo durante la temporada de mayor actividad.

Target señala que las oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia en comercio minorista como a quienes apenas comienzan.

La compañía también anuncia remuneración adicional para horarios de madrugada y nocturnos.

Sin embargo, la página proporcionada no especifica cuánto se paga por hora ni el monto de ese complemento.

La contratación busca apoyar una operación que, según Target, comprende más de 2,000 tiendas y más de 60 instalaciones de su cadena de suministro.

Descuentos y beneficios para empleados

Target indica que los beneficios para trabajadores de temporada comienzan desde el primer día.

No obstante, aclara que el acceso a cada prestación puede variar según el puesto, las horas promedio trabajadas, la antigüedad y las reglas del programa.

Entre los recursos anunciados figuran atención médica virtual gratuita disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y apoyo de salud mental.

En el apartado financiero, menciona acceso rápido al salario, el plan de ahorro TGT 401(k) y descuentos en servicios como gimnasios y planes de telefonía celular.

Los empleados reciben un descuento de 10% en tiendas Target y Target.com.

La empresa también anuncia 20% de descuento en productos de bienestar y 20% en ropa y accesorios para adultos de sus marcas propias, además de un ahorro adicional de 5% con una Target Circle Card.

Cómo encontrar vacantes y postularse

Los interesados pueden entrar a la sección de empleos de temporada del portal de carreras de Target.

El buscador permite introducir el nombre del puesto, una habilidad o palabra clave, junto con la ciudad o el código postal donde desean trabajar.

La página también ofrece opciones para guardar empleos y crear alertas de nuevas oportunidades.

La recomendación es revisar cada anuncio para conocer sus funciones, horarios y condiciones antes de enviar la solicitud.

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