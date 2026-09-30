Así funcionará el Jobs NYC Center, el nuevo centro sin cita para quienes buscan empleo desde octubre

A partir del 5 de octubre de 2026, la ciudad de Nueva York pondrá en funcionamiento un centro permanente que ofrecerá ayuda gratuita y sin cita a quienes buscan empleo público. El Jobs NYC Center, ubicado en 2 Lafayette Street, Manhattan, ofrecerá orientación para identificar vacantes, completar solicitudes y entender los procesos de contratación municipal.

El centro también ayudará a los solicitantes a prepararse para exámenes de servicio civil y entrevistas, además de ofrecer capacitación y encuentros con agencias municipales. La asistencia es gratuita, aunque acudir al lugar no garantiza obtener una oferta de trabajo.

Su objetivo es facilitar el acceso a oportunidades laborales a las personas que buscan empleo: muchas vacantes municipales exigen formularios, exámenes o requisitos difíciles de interpretar sin asistencia. El centro también organizará entrevistas directas con agencias.

Quienes busquen empleo podrán acudir de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., sin cita. Se recomienda llevar una identificación, una hoja de vida actualizada y una lista de los puestos o áreas de trabajo que les interesan.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Ayuda gratuita desde octubre

El alcalde Zohran Mamdani inauguró oficialmente el centro este lunes 28 de septiembre, pero la atención regular sin cita comenzará el lunes 5 de octubre de 2026 en un local municipal que permanecía vacío en el Bajo Manhattan.

El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, conocido como SBS, administrará el centro junto con el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS), una agencia que gestiona el sistema de servicio civil utilizado para cubrir aproximadamente el 80% de los empleos municipales.

“Todo neoyorquino merece una oportunidad real de conseguir un buen empleo, incluido uno al servicio de la ciudad donde vive”, afirmó Mamdani durante su discurso.

Servicios para conseguir empleo

El Jobs NYC Center concentrará en un solo espacio distintas etapas de la búsqueda de trabajo. El personal ofrecerá apoyo directo para localizar puestos disponibles y evitar errores que retrasen o invaliden una solicitud.

Los servicios anunciados incluyen:

Orientación para identificar empleos públicos disponibles

Apoyo para completar solicitudes y documentos

Información sobre exámenes de servicio civil

Talleres ‘Civil Service 101’ sobre contratación municipal

Ferias laborales y sesiones de capacitación

Entrevistas con agencias y eventos de contratación inmediata

Orientación para empleados municipales interesados en ascensos

En algunos casos, quienes necesiten presentar un examen podrán acudir al centro de pruebas ubicado en el mismo edificio, explicó Yume Kitasei, comisionada de DCAS.

“Los neoyorquinos pueden entrar, recibir apoyo y salir con una ruta hacia un empleo estable al servicio de su ciudad”, indicó Julie Su, vicealcaldesa de Justicia Económica.

Las contrataciones ya comenzaron

El centro no inicia desde cero. Durante su apertura preliminar, se realizó una jornada de contratación que permitió incorporar a 17 nuevos integrantes del NYC Business Express Service Team, unidad que ayuda a pequeños negocios con permisos, licencias e inspecciones.

Uno de los contratados, Mohammad Djouf, relató que acudió a una jornada laboral en el mismo lugar y, aproximadamente un mes después, ingresó como empleado municipal. “El proceso fue sorprendentemente sencillo”, afirmó durante la inauguración.

Sin embargo, la experiencia no significa que todos los procesos duren un mes. Algunas vacantes requieren examen, verificación de antecedentes, licencia profesional o documentación académica antes de la contratación.

Primeros eventos confirmados en el Jobs NYC Center

El calendario inicial de actividades en el centro incluye sesiones con agencias y sectores distintos. Algunos eventos requieren registro previo, aunque el servicio regular del centro funciona sin cita.

Las primeras actividades anunciadas son:

5, 12 y 19 de octubre: sesiones informativas de contratación de NYC Children

sesiones informativas de contratación de NYC Children 15 de octubre: panel y evento laboral sobre clima y manufactura

panel y evento laboral sobre clima y manufactura 20 de octubre: jornada de contratación de Jobs NYC en Manhattan

jornada de contratación de Jobs NYC en Manhattan 27 de octubre: sesión del programa 55-a y feria laboral

Por su parte, el programa 55-a permite que personas calificadas con discapacidad sean consideradas para determinados empleos competitivos sin presentar el examen de servicio civil correspondiente.

El centro prioriza empleos públicos

El nuevo espacio se concentra en oportunidades en los gobiernos municipal, estatal y federal, además de organizaciones sin fines de lucro contratadas por la ciudad. Si buscas trabajo en una empresa privada, puedes utilizar los 18 centros Workforce1 distribuidos en Nueva York.

La iniciativa Jobs NYC opera desde 2024 y ha ayudado a 47 agencias e instituciones públicas a reclutar personal, entre ellas NYC Health + Hospitals, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación.

“Este centro nivelará el terreno” para quienes no tienen familiares o conocidos que les expliquen el sistema, señaló Kenny Minaya, comisionado de SBS.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Jobs NYC Center

¿Cuándo comienza a operar el Jobs NYC Center?

La atención regular sin cita comenzará el lunes 5 de octubre de 2026.

¿Dónde está ubicado?

El centro se encuentra en 2 Lafayette Street, en el Bajo Manhattan, cerca del Civic Center y Canal Street.

¿Necesitas programar una cita para acudir al Jobs NYC Center?

No, puedes recibir orientación general de lunes a jueves sin cita. Algunos talleres y eventos de contratación sí pueden requerir una inscripción previa.

¿Qué horario tendrá Jobs NYC Center?

Atenderá sin cita de lunes a jueves, entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

¿El centro garantiza una contratación?

No. Ofrece orientación, talleres y conexiones con agencias, pero cada empleador determina requisitos y decisiones de contratación.

Conclusión

El Jobs NYC Center puede reducir las restricciones burocráticas que dejan fuera a candidatos capaces antes de una entrevista. Su impacto dependerá ahora de que las agencias lleven vacantes reales, aceleren decisiones y mantengan un calendario frecuente de contratación.

Si buscas empleo en el servicio público, acudir pronto puede ayudarte a entender qué documentos necesitas y qué puestos se ajustan a tu experiencia antes de que cierre una convocatoria.

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