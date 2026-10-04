Trump acusa a Fox News de minimizar sus mítines y amenaza con pérdida de audiencia

El presidente Donald Trump arremetió este domingo contra Fox News por considerar insuficiente la cobertura que la cadena está dando a sus mítines de campaña y advirtió que podría perder audiencia si mantiene esa línea.

Trump dirigió sus críticas especialmente contra el programa matutino Fox & Friends, al que reprochó no haber dado espacio suficiente al acto que encabezó el sábado en Ohio ni a otros mítines realizados durante los últimos días en Alabama, Texas y Oklahoma.

“Nuestra gente quiere ver nuestros mítines e informes sobre nuestros mítines en Fox News, o rápidamente dejará de verlo”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump también acusó a la cadena de dedicar demasiado tiempo a figuras demócratas y de izquierda, a menudo sin una respuesta de voces republicanas.

“Fox pasa más tiempo hablando con comunistas, socialistas y ‘Dumócratas’ -juego de palabras en inglés entre ‘democrat’ y ‘dumb’ (estupido)-, a menudo sin réplica, y MAGA no está, por decirlo suavemente, contento”, afirmó.

El presidente cuestionó además la presencia de colaboradores de perfil progresista en la programación de Fox News y puso como ejemplo a la analista Jessica Tarlov, una de las figuras que mencionó expresamente en su mensaje.

Trump sostuvo que el descontento entre sus seguidores podría traducirse en una caída de audiencia para la cadena y recordó que Fox News ya habría sufrido consecuencias similares cuando, según él, se distanció de su movimiento antes de unas elecciones.

Fox News sí transmitió el mitin de Ohio

Las críticas de Trump se produjeron pese a que Fox News transmitió en directo el mitin celebrado el sábado en Vandalia, Ohio, donde el presidente hizo campaña por los candidatos republicanos Jon Husted y Vivek Ramaswamy.

Durante ese acto, Trump pidió a los votantes apoyar a los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre y afirmó que su presencia en campaña puede modificar el escenario electoral.

Ohio es uno de los estados donde los republicanos afrontan una contienda relevante por el Senado. Husted busca conservar el escaño frente al demócrata Sherrod Brown, mientras Ramaswamy compite por la gobernación.

La campaña de Trump forma parte de una serie de mítines que el presidente está realizando en las semanas previas a las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.

Una disputa por la cobertura de la campaña

El enfrentamiento vuelve a poner de manifiesto la expectativa de Trump de que los medios conservadores den mayor visibilidad a sus actividades y a los candidatos republicanos que respalda.

Trump cerró su advertencia con una comparación con CNN y MS NOW, al sostener que Fox News podría terminar enfrentando problemas de audiencia similares si continúa, en su opinión, reduciendo la cobertura de sus actividades electorales.

La disputa ocurre a un mes de unas elecciones que determinarán si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente en manos republicanas.

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