Trump crea la “Fuerza de la Superinteligencia” para coordinar desarrollo de la IA en el país

El gobierno de Donald Trump anunció este domingo la creación de la ‘Fuerza de la Superinteligencia’, un nuevo comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Ejecutivo federal enfocado en dirigir los avances de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

“La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses”, declaró el mandatario a través de su plataforma Truth Social.

Following the Historic White House Accord on Super Intelligence, where the World's most important Technology Companies came together, and confirmed their responsibilities to the American People, I am announcing the formation of the Super Intelligence

Force (SIF). The Super? pic.twitter.com/7s9d6aRGDI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2026

La unidad articulará las relaciones del gobierno con consumidores, colectivos de interés público, proveedores e industrias del sector tecnológico. Asimismo, reportará sus actividades directamente a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

¿Quiénes están al mando del comité?

El liderazgo del comité estará a cargo del director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor, informó EFE.

El lanzamiento del comité sigue a una disposición emitida el martes pasado por Trump para reemplazar la denominación “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en los documentos oficiales, para modificar la percepción pública de este sector ante los cuestionamientos de la opinión pública.

Reunión con gigantes tecnológicos

Durante esa misma jornada, la Casa Blanca albergó una reunión de trabajo con directivos de la industria tecnológica para abordar la seguridad de la infraestructura y el crecimiento de los centros de datos.

Tras la sesión, Trump rubricó un pacto voluntario de seguridad junto a Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI). El convenio establece mecanismos de vigilancia sobre los modelos, evaluaciones de riesgo frente a ciberataques y auditorías externas.

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