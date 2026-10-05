Copiloto de Flydubai planeaba estrellar avión contra aeropuerto de Israel

El copiloto omaní acusado de intentar secuestrar un vuelo de Flydubai con destino a Israel planeaba, presuntamente, estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, de acuerdo con un funcionario israelí citado por CBS News.

El sospechoso, identificado por varias fuentes familiarizadas con la investigación como Hamam al Hamami, habría revelado durante los interrogatorios realizados la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos que había planificado el ataque antes de incorporarse a Flydubai, donde trabajaba desde hace más de un año. El funcionario israelí señaló además que el copiloto ya había viajado anteriormente a Israel.

El incidente ocurrió el 30 de septiembre, cuando el avión se aproximaba a territorio israelí. Al Hamami habría atacado al capitán Smit Machchhar con un hacha de emergencia e intentado provocar la caída de la aeronave, de acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pasajeros y el propio comandante.

Machchhar logró resistir el ataque y abrir la puerta de la cabina. Posteriormente, pasajeros israelíes y miembros de la tripulación redujeron al copiloto. Dos pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron a recuperar el control del avión, que terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

“Una enorme falla”

Eytan Ben David, exsubdirector de seguridad de aviación de El Al y antiguo funcionario del Consejo de Seguridad Nacional israelí, afirmó a CBS News que los protocolos del país debieron impedir que Al Hamami llegara a pilotar un vuelo con destino a Tel Aviv.

Israel recibe con anticipación las listas de pasajeros y tripulantes de los vuelos que ingresan al país.

Ben David explicó que, al menos anteriormente, una división de seguridad del Ministerio de Transporte revisaba esos datos para determinar si alguno de los viajeros representaba una amenaza.

Sostuvo que, bajo las reglas actuales, la nacionalidad omaní del copiloto debió haber sido suficiente para impedir que participara en un vuelo hacia Israel, debido a que Omán no mantiene relaciones diplomáticas formales con ese país.

“Es una enorme falla y un gran milagro”, afirmó Ben David al referirse al desenlace del incidente.

El gobierno israelí aprobó en 2023 una ley que obliga a las aerolíneas extranjeras a entregar previamente las listas de pasajeros y tripulantes de sus vuelos hacia Israel con el objetivo de prevenir ataques terroristas.

Después del intento de secuestro, el Ministerio de Transporte de Israel y sus organismos de seguridad interna y externa señalaron que no tenían responsabilidad en la revisión de las tripulaciones de las aerolíneas extranjeras.

Antecedentes del copiloto

La investigación también apunta a posibles fallas en el proceso que permitió a Al Hamami continuar trabajando como piloto después de haber sido apartado de esa función por su anterior empleador, Oman Air.

Fuentes citadas por CBS News señalaron que las autoridades omaníes detectaron que el piloto visitaba sitios web considerados radicales. Como consecuencia, Oman Air lo trasladó a un puesto administrativo. Al Hamami habría renunciado posteriormente y dejado la compañía alrededor de 2024.

Después se trasladó a Dubái y fue contratado por Flydubai. Las fuentes indicaron que la aerolínea emiratí no consultó a las autoridades de Omán antes de contratarlo. Además, como Al Hamami no había sido despedido de Oman Air, su salida de la compañía posiblemente no generó alertas en los controles de contratación.

Vance dice que revisarán los controles

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó el lunes que Washington no necesariamente tenía información de inteligencia específica sobre Al Hamami, pero consideró que los antecedentes del copiloto plantean dudas sobre los controles utilizados para determinar quién puede pilotar un avión comercial.

“No por la inteligencia de Estados Unidos, pero si miras históricamente, esa persona no debería haber estado pilotando una aerolínea”, dijo Vance a un periodista en la Base Conjunta Andrews.

El vicepresidente añadió que Estados Unidos está revisando sus propios procedimientos para garantizar que personas consideradas riesgos potenciales no puedan asumir el control de aeronaves comerciales.

Vance evitó pronunciarse sobre una posible relación entre el copiloto e Irán y remitió cualquier conclusión a las agencias de inteligencia estadounidenses.

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