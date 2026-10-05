Corte Suprema se reúne para evaluar casos relacionados con Trump previo a las elecciones intermedias

La Corte Suprema reanudará este lunes sus sesiones previo a las elecciones de mitad de mandato de 2026, en las que abordará apelaciones del presidente Donald Trump y posibles impugnaciones electorales.

El primer caso evaluará una demanda millonaria de gobiernos locales contra empresas energéticas por daños derivados de combustibles fósiles. También evaluará la prohibición estatal de armas semiautomáticas como el AR-15, la exigencia de prueba de ciudadanía para el voto federal y el acceso de escuelas religiosas a fondos públicos.

La agenda incluye determinar la legalidad de deportaciones rápidas de migrantes a terceros países y la detención indefinida sin fianza. También revisará leyes sobre la exhibición de los Diez Mandamientos en aulas, el envío de píldoras abortivas por correo y la regulación de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket. Ninguna de estas decisiones se conocerá antes de las elecciones de noviembre.

Contexto actual de Trump en sus demandas

Estas sesiones se producen mientras el mandatario solicita invalidar la sentencia civil de $83 millones de dólares en la demanda de E. Jean Carroll, reabrir la demanda por conspiración contra Hillary Clinton y el DNC, y continuar demandas por difamación contra CNN.

“¿Es este tribunal un tribunal republicano? ¿Resuelve las disputas en nombre de la justicia o de un conjunto de principios más amplios? Creo que es una cuestión muy vigente”, afirmó Genevieve Lakier, experta en derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en declaraciones a ABC News. “Este período de sesiones, al igual que el anterior, avivará aún más el debate sobre esta cuestión”.

Por su parte, William Baude, profesor de la Universidad de Chicago, destacó que este periodo de sesiones estará marcado por “un intenso drama electoral”.

“Las elecciones de mitad de mandato de 2026 están a la vuelta de la esquina, y el Tribunal ya ha tenido varios litigios relacionados con ellas, y seguramente habrá más en cualquier momento”, agregó Baude.

Mientras tanto, la jueza Elena Kagan argumentó que no ve al tribunal como uno que simplemente aprueba automáticamente lo que haga la administración Trump, sino “todo lo contrario”, y al respecto señaló que, a su juicio, es “una mala reputación”.

“¿Seguirá el tribunal oponiéndose al incesante ataque del presidente contra el estado de derecho? ¿O se inclinará el tribunal, por un margen de 6 a 3, a favor de las posturas conservadoras?”, preguntó Irv Gornstein, director ejecutivo del Instituto del Tribunal Supremo del Centro de Derecho de Georgetown.

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