Departamento de Estado reabre sus servicios consulares en Brasil luego de la primera vuelta electoral

Estados Unidos retomó con normalidad sus servicios consulares en Brasil este lunes después de suspenderlos “por motivos de seguridad” el viernes, dos días antes de que el país celebrase sus elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

Según informó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, los servicios consulares del país se retomaron con normalidad este lunes, un día después de la primera vuelta electoral, en la que el opositor Flávio Bolsonaro sacó casi dos puntos de ventaja al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se medirá en el balotaje.

“La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses”, refirió esta fuente ante las distintas acusaciones por injerencia.

Detalles de la suspensión de los servicios

El pasado viernes, dos días antes de los comicios, EE.UU. suspendió sus servicios consulares en Brasil “por motivos de seguridad”.

Ese mismo día, la Policía Federal de Brasil ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro en São Paulo y en los alrededores de Brasilia para investigar presuntas amenazas contra objetivos estadounidenses.

Sin embargo, la corporación informó que no halló, hasta ese momento, evidencias que corroboren la existencia de amenazas contra instalaciones diplomáticas de EE.UU. en el país.

Por otro lado, Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, apreció indicios de injerencia en la decisión de EE.UU. de suspender sus servicios consulares.

Supuestos financiamientos de EE.UU. en los comicios brasileños

Las sospechas del dirigente progresista se suman a las de la Abogacía General del Estado, que la semana pasada presentó una denuncia en la que señalaba a Washington por supuestamente financiar grupos antidemocráticos en medio del proceso electoral brasileño.

En consecuencia, el director de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció el domingo, en plena jornada electoral, la apertura de una investigación por una posible interferencia externa de Estados Unidos.

El detonante fue una investigación del periódico británico The Guardian, que aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa “Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil”.

Dichos fondos habrían financiado redes en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y “desestabilizar y atentar contra el Poder Judicial brasileño”, según el oficio del órgano que representa al Gobierno de Lula en los tribunales.

Lula ha manifestado reiteradamente su preocupación ante posibles injerencias por parte del Ejecutivo de Trump, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro.

En los últimos meses, Estados Unidos impuso aranceles contra una buena parte de los productos brasileños y tomó medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas, retiró el visado a la embajadora brasileña en Washington.

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