Exportavoz presidencial Karoline Leavitt se une a Fox News en medio de tensiones entre Trump y la cadena

La cadena de televisión Fox News confirmó la incorporación de la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, para sumarse a su plantilla de analistas a partir de noviembre en medio de las recientes tensiones entre el presidente Donald Trump la compañía televisiva.

Leavitt, de 29 años, iniciará sus labores en la cadena el próximo 1 de noviembre. Su rol abarcará participaciones en programas informativos y en espacios de opinión, según ratificó Fox News al The New York Times.

En enero de 2025, Leavitt se convirtió en la persona más joven en asumir la portavocía de la Casa Blanca con el inicio de la segunda administración de Trump. Asumió el cargo hasta el 29 de agosto, fecha en la que dejó el cargo tras el nacimiento de su segundo hijo para enfocarse en su vida familiar.

Gestión en la Casa Blanca y relación con los medios

Durante su gestión desde el atril presidencial, Leavitt se caracterizó por la defensa de la gestión de Trump y por aplicar posturas críticas hacia los medios de comunicación tradicionales, informó EFE.

Asimismo, modificó la dinámica de la sala de prensa al implementar una credencial rotativa reservada para “nuevos medios”, espacio otorgado de manera recurrente a comentaristas del sector conservador.

Vínculos entre Fox News y la administración Trump

El fichaje de Leavitt se suma a la movilidad de figuras entre el entorno político de Trump y el canal de noticias propiedad de Rupert Murdoch.

Para la conformación de su equipo de gobierno en este segundo mandato, el presidente estadounidense reclutó previamente a comunicadores provenientes de Fox News, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Transporte, Sean Duffy.

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