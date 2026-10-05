Guacamole cremoso en molcajete: la receta de un chef Michelin con las cantidades exactas

El guacamole es una de las salsas más populares en los Estados Unidos. De hecho, para el Super Bowl se consumen millones de toneladas de aguacate, por eso traemos esta receta de un chef Michelin.

El chef Michelin Jordi Cruz compartió su receta del mejor guacamole del mundo, desde los implementos hasta las cantidades exactas para lograr un guacamole sedoso y gustoso.

Cruz explica que lo primero que se debe tener en cuenta es dónde hacer el guacamole, y nada mejor que el molcajete.

Se trata de un recipiente hecho de basalto, que suele ser piedra volcánica, de origen mexicano. Sin embargo, se puede usar un mortero. Cruz destaca que el molcajete es ancho para que se pueda trabajar bien en él, e incluso servir en él.

Sobre los chiles

Sobre los chiles padrón y los jalapeños, es importante aclarar un pequeño detalle técnico y culinario para mantener la precisión que caracteriza a una experta en alimentación.

En la práctica culinaria y botánica hay matices interesantes:

Perfil de picor : El chile jalapeño suele ser notablemente más picante y constante en su nivel de calor que el pimiento de Padrón. Además, el Padrón tiene su famosa dualidad (“unos pican y otros no”), lo que le aporta un matiz impredecible al guacamole.

: El suele ser notablemente más picante y constante en su nivel de calor que el pimiento de Padrón. Además, el Padrón tiene su famosa dualidad (“unos pican y otros no”), lo que le aporta un matiz impredecible al guacamole. Sustitución: Aunque en Europa se recurre al padrón, por accesibilidad geográfica, su sabor herbáceo y textura son diferentes a la carnosidad y perfil ahumado del jalapeño auténtico.

Ingredientes

Aguacates : 2 unidades maduras en su punto justo.

: 2 unidades maduras en su punto justo. Tomate : Dados pequeños de pulpa (ingrediente opcional, sin piel ni semillas).

: Dados pequeños de pulpa (ingrediente opcional, sin piel ni semillas). Cebolla roja : 60 gramos.

: 60 gramos. Limón : Zumo de 1 unidad.

: Zumo de 1 unidad. Sal : Al gusto.

: Al gusto. Chiles : Combinación al gusto de chile serrano, chile jalapeño , chile padrón o chile rojo picante.

: Combinación al gusto de chile serrano, , chile padrón o chile rojo picante. Cilantro : 5 gramos picados (más una ramita para decorar).

: 5 gramos picados (más una ramita para decorar). Totopos: Para acompañar.

Paso a paso

Quite la piel y las semillas del tomate, y corte en dados pequeños. Reserve para el final. Coloque los 60 gramos de cebolla roja en el molcajete, un toque de sal, jugo de limón y chile serrano (se puede usar chile jalapeño o padrón) y triture todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Agregue 5 gramos de cilantro picado y machaque un poco también; esto permitirá que todos los sabores se mezclen mejor. Tome dos aguacates maduros y en buen estado. Lo primero es cortar el aguacate y retirar la semilla. Con un cuchillo afilado, haga cuadrados dentro de las mitades y, con una cuchara, retire la pulpa hasta que la cáscara quede totalmente limpia. Incorpore la mitad del aguacate al molcajete donde está la pasta de cebolla y chile. Triture hasta que se integren los ingredientes. Luego, añada el resto de los dados de aguacate, y en 20 segundos obtenga “el mejor guacamole del mundo”. Al servir, agregue dados de la pulpa del tomate, un poco de cilantro picado, y está listo para disfrutar con totopos.

Sigue leyendo:

.Los 3 alimentos para el desayuno que un neurólogo recomienda para proteger el cerebro

.¿Es seguro guardar los aguacates en agua?, esto dice una experta

.2 alimentos poderosos para desinflamar el hígado graso y mejorar tu metabolismo

