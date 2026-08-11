Los 3 alimentos para el desayuno que un neurólogo recomienda para proteger el cerebro

¿Granola, café solo y fruta? Aunque parece la combinación perfecta, un experto en salud cerebral asegura que tu primera comida del día puede hacer mucho más por ti. Un neurólogo explica cuáles son los tres alimentos para el desayuno que deberíamos consumir a diario para proteger la memoria y evitar el deterioro cognitivo. Todo se reduce a tres nutrientes esenciales: proteínas de alta calidad, grasas saludables y antioxidantes.

El doctor May Leonardo Bello Dávila, conocido en redes como el Doctor Bello, explica que hay tres alimentos que se pueden consumir todos los días sin riesgos en el desayuno gracias a su perfil nutricional: el huevo, el aguacate y los arándanos.

Se trata de tres alimentos que se recomiendan para aportar a las funciones del organismo y que, integrados en una comida como el desayuno, aportan suficiente energía y nutrientes para nuestro cerebro.

Bello, neurólogo y profesor de neurología clínica en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, comparte cuáles son esos tres alimentos que incluiría en el desayuno por el resto de su vida y que van a proteger el cerebro:

Huevo

Los huevos además de ser ricos en proteínas de alto valor biológico, aportan nutrientes esenciales que protegen al cerebro, promueven la buena memoria y disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas como la demencia y el Alzheimer. Crédito: Photo by Christian Coquet on Unsplash | Unsplash

Consumir dos o tres huevos todos los días: fritos, cocidos, revueltos o como sea de tu preferencia. Este alimento aporta los nueve aminoácidos esenciales que va a necesitar tu cerebro.

La recomendación del experto tiene base científica, ya que una revisión médica sobre el consumo de huevos y función cognitiva en adultos sanos revela que el consumo moderado de huevo entero “puede estar asociado con mejoras en los resultados cognitivos en adultos sanos, incluyendo una reducción en el riesgo de demencia y un mejor rendimiento de la memoria“.

“La colina del huevo es necesaria para la síntesis de la acetilcolina, el neurotransmisor implicado en la memoria y el aprendizaje, y también para la síntesis de la fosfatidilcolina, cuya ingesta se ha relacionado con una mejor función mental y un menor riesgo de demencia en adultos.”

Otro estudio sobre los “Componentes del huevo implicados en la función cognitiva”, publicado por Nutr Hosp (2024), revela que este alimento tiene compuestos como la colina, un nutriente clave “para la síntesis de la acetilcolina, el neurotransmisor implicado en la memoria y el aprendizaje”. Además, la colina ayuda a la producción de fosfatidilcolina, cuya ingesta se ha relacionado con una mejor función mental y un menor riesgo de demencia en adultos.

Recordemos que se considera consumo moderado hasta cinco huevos al día. Aunque el experto explica que el huevo se puede comer frito, hervido o revuelto, otros autores coinciden en afirmar que el huevo hervido o escalfado son de las formas más sanas de consumirlo.

Aguacate

Un desayuno equilibrado es la mejor herramienta contra los picos de glucosa. Combina grasas saludables como el aguacate con proteína y fibra para mantener tu energía estable durante toda la mañana. Crédito: Shutterstock

El aguacate es una fuente de grasa saludable, ideal para cualquier comida; sin embargo, el especialista recomienda consumir al menos un cuarto de aguacate todos los días en el desayuno. Este ajuste nutricional en la primera comida es clave, ya que el cerebro es un 60% grasa.

Pruebas realizadas con adultos mayores muestran que quienes consumieron aguacate 24 horas antes de una encuesta dietética obtuvieron mejores resultados en pruebas cognitivas, incluidas las de memoria. Entre todos los participantes, quienes consumieron aguacate recordaron un promedio de:

1.8 palabras más a lo largo de los tres ensayos de aprendizaje para la prueba de recuerdo inmediato de palabras (IWR). 0.9 palabras más en la prueba de recuerdo diferido de palabras (DWR).

a lo largo de los tres ensayos de aprendizaje para la prueba de recuerdo inmediato de palabras (IWR).

Arándanos

Los arándanos son de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes que aportan importantes beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

Esta fruta, considerada el rey de los antioxidantes, se puede consumir en un puñado todos los días. Los antioxidantes ayudan a la reparación celular y previenen el envejecimiento prematuro.

Un trabajo titulado “Beneficios del arándano para la salud: evidencia científica” (2026) revela que los antioxidantes del arándano, como antocianinas, vitamina C, vitamina E y polifenoles, combaten el envejecimiento celular causado por el estrés oxidativo.

Estos tres alimentos se pueden incluir en el desayuno para aprovechar los nutrientes que necesita el cerebro para mantenerse ágil y sano.

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