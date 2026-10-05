Intensa búsqueda en Brooklyn tras mortal accidente vial y fuga del conductor

Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes y su acompañante resultó gravemente lesionado después de un choque entre tres vehículos, mientras las autoridades buscan a la persona detrás del volante que se dio a la fuga.

El hombre, de 62 años, conducía un Toyota Camry de 2023 cuando un Audi A5 los embistió por detrás cerca de las 12:10 de la madrugada en Ocean Parkway, indicaron los funcionarios.

El Camry dio una vuelta en trompo y chocó contra un Toyota RAV4 de 2021 antes de que los vehículos colisionaran contra los árboles de alrededor.

El conductor de 62 años fue llevado de urgencia al Centro Médico Maimonides, donde fue declarado muerto, mientras que la pasajera, una mujer de 39 años, resultó gravemente herida con lesiones en el cuello y la espalda, informó la policía, sin dar a conocer sus identidades, informó New York Post.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que el conductor del RAV4, de 25 años, sufrió heridas leves, mientras que el conductor del Audi escapó de la escena.

Los testigoss aseguraron que varias personas estaban dentro del Audi en el momento del choque.

Hasta el momento no se han producido arrestos al respecto.

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