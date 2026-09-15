Nueva York contempla reducir límites de velocidad y crear más zonas peatonales con Visión Cero

El alcalde Zohran Mamdani presentará una reforma integral del programa Visión Cero de la ciudad de Nueva York, introduciendo 100 objetivos políticos para los siguientes 10 años destinados a reducir las muertes por accidentes de tránsito y hacer que las calles sean más seguras para peatones, ciclistas y conductores.

El plan, denominado “Visión Cero Reimaginada” surge en un momento en que los funcionarios de ciudad se enfrentan a la creciente mezcla de automóviles, bicicletas, bicicletas eléctricas y otros dispositivos de movilidad en las calles de la ciudad.

Las propuestas que se prevé implementar incluyen límites de velocidad de 15 mph cerca de cientos de escuelas adicionales, nuevas barreras e infraestructura de seguridad en 1,000 intersecciones anualmente y tecnología de seguridad ampliada en miles de automóviles propiedad de la ciudad, incluidas alertas sonoras para camiones y sistemas de frenado automático mejorados.

Asimismo, el plan contempla peajes más altos para vehículos de pasajeros de gran tamaño, dispositivos para limitar la velocidad de los conductores que excedan varias veces el límite en zonas escolares, la ampliación de las zonas peatonales y más esfuerzos para retirar de las calles los vehículos con placas falsas y a otras personas imprudentes detrás del volante.

La administración de Mamdani propone fondos para ayudar a los neoyorquinos de bajos recursos a cubrir el precio del transporte público y de las bicicletas Citi Bike, informó ABC 7 NY.

Algunas de las iniciativas pueden implementarse por medio de las agencias municipales, mientras otras necesitarán de la aprobación de los legisladores estatales.

La propuesta se basa en el programa Visión Cero de la Gran Manzana, lanzado en el año 2014, que, de acuerdo con las autoridades municipales, contribuyó a reducir las muertes por accidentes de tránsito a mínimos históricos a través de una combinación de rediseño de calles, campañas de educación pública y medidas de control de tráfico.

El nuevo plan busca adaptar la estrategia a un panorama del transporte en constante evolución y establecer objetivos de seguridad para la próxima década.

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