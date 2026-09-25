Hombre roba un auto en hospital de Miami-Dade y desata persecución policial

Un hombre identificado como Jordan Eugene Brown, de 35 años, fue detenido después de que presuntamente robara un automóvil en el estacionamiento del Palmetto Hospital y protagonizara una persecución policial que terminó con un choque en el noroeste de Miami-Dade, Florida. La Policía de Hialeah investiga los hechos, informó NBC6.

El caso comenzó horas antes, cuando Brown fue trasladado al centro médico de West 68th Street por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade bajo una orden de la Ley Baker, una disposición de Florida que permite una evaluación involuntaria de salud mental cuando se cumplen determinados criterios legales. Las autoridades no revelaron qué circunstancias motivaron el traslado.

Salió del hospital y habría robado un automóvil

Poco después de llegar al hospital, Brown abandonó las instalaciones. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, se dirigió al estacionamiento y se acercó a una mujer que acababa de bajar de su vehículo. El hombre habría entrado por la fuerza al automóvil y escapado a bordo.

Durante la huida, el vehículo chocó contra otro automóvil dentro del área del hospital. La Policía de Hialeah quedó a cargo de investigar tanto el presunto robo como la colisión con fuga, aunque sus agentes no participaron en la persecución que se desarrolló posteriormente por las calles del condado.

Imágenes aéreas difundidas por NBC6 mostraron a equipos de emergencia atendiendo a la conductora mientras parte del estacionamiento permanecía acordonada. Hasta ahora, las autoridades no han informado que haya personas lesionadas por el supuesto robo o el choque, ni han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de la mujer.

La situación escaló después de que las autoridades localizaron el automóvil. Agentes de distintas corporaciones comenzaron a seguir un Nissan Sentra negro por varias carreteras del noroeste de Miami-Dade, en un operativo que involucró a la Oficina del Sheriff del condado y a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

La persecución puso en alerta a conductores

Durante el seguimiento, los agentes utilizaron maniobras PIT para intentar detener el Nissan. Esta técnica consiste en provocar un giro controlado del vehículo perseguido y se emplea bajo determinadas circunstancias para poner fin a una persecución.

Pese a los daños que sufrió el Sentra durante los intentos de intervención, el conductor continuó avanzando y llegó a desplazarse en sentido contrario al tránsito mientras intentaba evitar a las patrullas.

El comportamiento del automóvil también fue observado por personas que se encontraban en la zona. Nicole Rodriguez, una de las testigos entrevistadas por el canal, describió la escena como peligrosa y señaló que la conducción podía haber provocado consecuencias graves para otros automovilistas.

Ashley Bueso, otra testigo citada por NBC6, relató que observó varios momentos de riesgo durante el seguimiento. Sus declaraciones reflejaron la tensión generada mientras las patrullas intentaban detener el vehículo sin que el conductor interrumpiera la marcha.

La persecución se prolongó por diferentes vías del noroeste de Miami-Dade hasta que un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida consiguió bloquear la trayectoria del Nissan.

El auto terminó estrellado y Brown fue arrestado

La intervención definitiva ocurrió en la intersección de Northwest 17th Avenue y 79th Street. Un agente de la FHP provocó que el Nissan girara y chocara, lo que permitió finalmente detenerlo.

Brown fue arrestado en el lugar. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba del mismo hombre que había salido horas antes del Palmetto Hospital y que era buscado por el presunto robo del automóvil.

La investigación permanece abierta. La Policía de Hialeah no ha informado todavía cuáles serán los cargos formales contra Brown ni cuándo deberá comparecer ante un tribunal.

Las autoridades tampoco han divulgado información médica sobre el detenido. La referencia a la Ley Baker únicamente establece el mecanismo mediante el cual fue trasladado inicialmente al hospital; no implica, por sí sola, que exista un diagnóstico médico determinado.

Por ahora, el caso combina una investigación por el presunto robo de un vehículo, una colisión y una persecución que involucró a varias agencias policiales. Los investigadores deberán determinar las circunstancias exactas de cada episodio antes de que el proceso avance ante la justicia.

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